«Маккаби» уступил «Аполлону», но сыграет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

«Аполлон» имел мало шансов в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы, первая встреча завершилась в пользу израильтян (4:0). Они и сегодня выглядели получше, но киприоты гораздо лучше реализовывали свои шансы. Эрвин Онгенда и Исраэль Коль отличились в середине первого тайма, но развить свой успех «Аполлон» не смог.

«Маккаби» сыграет против «Црвены Звезды» за попадание в групповую стадию Лиги чемпионов.