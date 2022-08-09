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Лига чемпионов

«Маккаби» уступил «Аполлону», но сыграет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

09 Августа 2022 • 22:01 Комментировать
Аполлон
2:0
Маккаби Хайфа
окончен

«Аполлон» имел мало шансов в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы, первая встреча завершилась в пользу израильтян (4:0). Они и сегодня выглядели получше, но киприоты гораздо лучше реализовывали свои шансы. Эрвин Онгенда и Исраэль Коль отличились в середине первого тайма, но развить свой успех «Аполлон» не смог.

«Маккаби» сыграет против «Црвены Звезды» за попадание в групповую стадию Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Аполлон2:0Маккаби Хайфа
(1:0) Онгенда Эрвин19'  
(2:0) Коль Исраэль27'  
Йованович Александар IIEuclides CabralПейбернес МатьёРоберж Валентин 74' (Panagiotis Artymatas ( 74') Хаммас АминПиттас Яннис  11'Кириаку Хараламбос 73' (Vladimiro Antonio ( 73'  89') Коль Исраэль  45'Онгенда Эрвин  60' 73' (Шахар Идо ( 73') Янга Рангело 57' (Дабо Багали ( 57') Дигин Николя  42'
Запасные: Giorgos Loizou IПинакас ДимитрисRevaz Injgia2Панайоту АнтреасДеметриу ДеметрисХарис МавриасБа Эль-ХаджиПсихас Петрос
Коэн ДжошСундгрен Даниэль  86'Планич БогданГольдберг ШонМенахем Сун  56' 61' (Корню Пьер ( 61'  68') Лави НетаАрад Офри 46' (Мохамед Али II ( 46') Абу-Фани Мохаммад  11'Дэвид Дин 76' (Леви Маор ( 76') Пьерро Францди 90' (Рукавица Никита ( 90') Ацили Омер 60' (Хазиза Долев ( 60')
Запасные: Машпати РоиГершон РамиФукс РойиДахан ОриYinon EliyahuЧибота Мавис
09 августа. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Маккаби Хайфа Аполлон
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окончен Пюник 0:2 Црвена Звезда
окончен Аполлон 2:0 Маккаби Хайфа
окончен Митьюлланд 1:3 Бенфика
Идет 95 минута Динамо Загреб 4:2 Лудогорец
окончен Ференцварош 1:3 Карабах 2.10 3.55 3.50
Идет 69 минута ПСВ 1:1 Монако 2.35 3.75 3.00
Идет 71 минута Штурм 1:0 Динамо Киев
Идет 53 минута Рейнджерс 1:0 Унион Сент-Жиллуаз
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