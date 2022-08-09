«Маккаби» уступил «Аполлону», но сыграет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

«Аполлон» имел мало шансов в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы, первая встреча завершилась в пользу израильтян (4:0). Они и сегодня выглядели получше, но киприоты гораздо лучше реализовывали свои шансы. Эрвин Онгенда и Исраэль Коль отличились в середине первого тайма, но развить свой успех «Аполлон» не смог.
«Маккаби» сыграет против «Црвены Звезды» за попадание в групповую стадию Лиги чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Онгенда Эрвин19'
|(2:0) Коль Исраэль27'
Йованович Александар II•Euclides Cabral•Пейбернес Матьё•Роберж Валентин74' (Panagiotis Artymatas (74') •Хаммас Амин•Питтас Яннис• 11'Кириаку Хараламбос73' (Vladimiro Antonio (73') • 89'Коль Исраэль• 45'Онгенда Эрвин 60'73' (Шахар Идо (73') •Янга Рангело57' (Дабо Багали (57') •Дигин Николя 42'
Коэн Джош•Сундгрен Даниэль• 86'Планич Богдан•Гольдберг Шон•Менахем Сун 56'61' (Корню Пьер (61') • 68'Лави Нета•Арад Офри46' (Мохамед Али II (46') •Абу-Фани Мохаммад• 11'Дэвид Дин76' (Леви Маор (76') •Пьерро Францди90' (Рукавица Никита (90') •Ацили Омер60' (Хазиза Долев (60')
09 августа. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).