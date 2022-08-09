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Лига чемпионов

«Пюник» повторно проиграл «Црвене Звезде»

09 Августа 2022 • 21:55 Комментировать
Пюник
0:2
Црвена Звезда
окончен

«Пюник» мог надеяться только на чудо, чтобы не пустить «Црвену Звезду» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Конечно, лучшая команда Армении не смогла отыграть гандикап в пять мячей, хотя и играла почти на равных. Сербы за счет разницы в классе снова победили (2:0). Каку Канга забил пенальти, а Милан Павков отличился с игры. Александар Катай, к тому же, не реализовал 11-метровый.

По сетке «Црвена Звезда» вышла на победителя пары «Маккаби» - «Аполлон».

Протокол игры  
Пюник0:2Црвена Звезда
  44'Канга Каку (0:1)
  60'Павков Милан (0:2)
Бучнев СтаниславАрутюнян Оганес 79' (Аусси Алан ( 79') Luka Juricic 83' (Nemanja Mladenovic2 ( 83') Авагян Артур  43' 78' (Наджарян Геворг ( 78') Братков Антон 78' (Гарегинян Юрий ( 78') Кочук ЕвгенийДашян АртакГонсалес АлександрКоваленко Михаил ВадимовичОтубаньо Юсуф 62' (Радески Марьян ( 62') Carlos Junior2  28'
Запасные: Юрченко ДавидСамбрано РенсоНенадович Урош
Борян МиланЭракович Страхиня  33' 63' (Nikola Stankovic ( 63') Милунович НеманьяДрагович Александр  79'Гобелич МаркоКангва КингсСаного Секу 46' (Митрович Стефан ( 46') Канга Каку 77' (Срнич Славолюб ( 77') Букари Осман 69' (Ibrahim Mustapha ( 69'  81') Катай Александар 64' (Бен-Набуан Эль-Фарду ( 64') Павков Милан
Запасные: Мотика НеманьяОмойджуфано ОхиStefan LekovicПопович ЗоранВасильевич Никола
09 августа. Стадион "Республиканский стадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Пюник Црвена Звезда
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окончен Пюник 0:2 Црвена Звезда
окончен Аполлон 2:0 Маккаби Хайфа
окончен Митьюлланд 1:3 Бенфика
Идет 91 минута Динамо Загреб 4:2 Лудогорец
Идет 94 минута Ференцварош 1:3 Карабах 2.10 3.55 3.50
Идет 65 минута ПСВ 1:1 Монако 2.35 3.75 3.00
Идет 67 минута Штурм 1:0 Динамо Киев
Идет 49 минута Рейнджерс 1:0 Унион Сент-Жиллуаз
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