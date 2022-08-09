«Пюник» повторно проиграл «Црвене Звезде»

«Пюник» мог надеяться только на чудо, чтобы не пустить «Црвену Звезду» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Конечно, лучшая команда Армении не смогла отыграть гандикап в пять мячей, хотя и играла почти на равных. Сербы за счет разницы в классе снова победили (2:0). Каку Канга забил пенальти, а Милан Павков отличился с игры. Александар Катай, к тому же, не реализовал 11-метровый.
По сетке «Црвена Звезда» вышла на победителя пары «Маккаби» - «Аполлон».
Протокол игры
|44'Канга Каку (0:1)
|60'Павков Милан (0:2)
Бучнев Станислав•Арутюнян Оганес79' (Аусси Алан (79') •Luka Juricic83' (Nemanja Mladenovic2 (83') •Авагян Артур 43'78' (Наджарян Геворг (78') •Братков Антон78' (Гарегинян Юрий (78') •Кочук Евгений•Дашян Артак•Гонсалес Александр•Коваленко Михаил Вадимович•Отубаньо Юсуф62' (Радески Марьян (62') •Carlos Junior2 28'
Запасные: Юрченко Давид•Самбрано Ренсо•Ненадович Урош
Борян Милан•Эракович Страхиня 33'63' (Nikola Stankovic (63') •Милунович Неманья•Драгович Александр• 79'Гобелич Марко•Кангва Кингс•Саного Секу46' (Митрович Стефан (46') •Канга Каку77' (Срнич Славолюб (77') •Букари Осман69' (Ibrahim Mustapha (69') • 81'Катай Александар64' (Бен-Набуан Эль-Фарду (64') •Павков Милан
09 августа. Стадион "Республиканский стадион".