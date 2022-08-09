«Пюник» повторно проиграл «Црвене Звезде»

«Пюник» мог надеяться только на чудо, чтобы не пустить «Црвену Звезду» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Конечно, лучшая команда Армении не смогла отыграть гандикап в пять мячей, хотя и играла почти на равных. Сербы за счет разницы в классе снова победили (2:0). Каку Канга забил пенальти, а Милан Павков отличился с игры. Александар Катай, к тому же, не реализовал 11-метровый.

По сетке «Црвена Звезда» вышла на победителя пары «Маккаби» - «Аполлон».