«Жальгирис» не проиграл в меньшинстве «Будё-Глимту», но выбыл из Лиги чемпионов

Во вторник проходят ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Жальгирис» ни на что не претендовал после 0:5 неделю назад против «Будё-Глимта», но дал бой норвежцам. Литовцы не уступили по количеству ударов и сыграли 1:1. При этом они на протяжении 35 минут играли вдесятером после красной карточки Петру Мамичу. Отметим и травму российского голкипера гостей Никиты Хайкина, который был заменен на 15-й минуте.

«Будё-Глимт» в плей-офф квалификации сыграет против «Лудогорца» или загребского «Динамо».