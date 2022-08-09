Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Жальгирис» не проиграл в меньшинстве «Будё-Глимту», но выбыл из Лиги чемпионов

09 Августа 2022 • 20:59 Комментировать
Жальгирис
1:1
Будё-Глимт
окончен

Во вторник проходят ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Жальгирис» ни на что не претендовал после 0:5 неделю назад против «Будё-Глимта», но дал бой норвежцам. Литовцы не уступили по количеству ударов и сыграли 1:1. При этом они на протяжении 35 минут играли вдесятером после красной карточки Петру Мамичу. Отметим и травму российского голкипера гостей Никиты Хайкина, который был заменен на 15-й минуте.

«Будё-Глимт» в плей-офф квалификации сыграет против «Лудогорца» или загребского «Динамо».

Протокол игры  
Жальгирис1:1Будё-Глимт
(1:0) Кьеремех Франсис39'  
  51'Мугиша Джоэл (1:1)
Гертмонас ЭдвинасМиколюнас СалюнасПавелич МариоЛюбисавльевич НеманьяМамич Петар  55'Буфф ОливерГоробцов Николас  26'Миличкович МаркоУрега Фабьен 62' (Ойвуси Матиас ( 62') Кьеремех Франсис  9' 62' (Бопесу Жоэль ( 62'  77') Ренан Соарес  61' 76' (Казлаускас Донатас ( 76')
Запасные: Ярусявичюс ГустасДука ТомиславМикуленас МейнардасТадич ЙосипКашкен ДинмухаммедКуклис МантасТатомирович Иван
Хайкин Никита 15' (Лунд Юлиан Файе ( 15') Сампстед АльфонсАмундсен ИсакХейбротен МариусХьераннсен-Скёу АскВетлесен Уго 80' (Конрадсен Андрес ( 80') Хаген ЭлиасСалтнес УльрикМугиша Джоэл 62' (Сёрли Сондре ( 62') Сальвесен Ларс-Йорген 62' (Кумсан Джилберт ( 62') Пеллегрино Амаль 62' (Эспейор Рунар ( 62')
Запасные: Fredrik SjovoldХеберг-Ветти Геуте
09 августа. Стадион "ЛФФ" (Вильнюс).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Жальгирис Будё-Глимт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Жальгирис 1:1 Будё-Глимт
Идет 73 минута Виктория Пльзень 2:1 Шериф 1.52 4.05 6.90
Идет 72 минута Пюник 0:2 Црвена Звезда
Идет 69 минута Аполлон 2:0 Маккаби Хайфа
Идет 43 минута Митьюлланд 0:1 Бенфика
Идет 28 минута Динамо Загреб 2:0 Лудогорец
Идет 29 минута Ференцварош 0:1 Карабах 2.10 3.55 3.50
09.08  21:30 ПСВ ... Монако 2.35 3.75 3.00
09.08  21:30 Штурм ... Динамо Киев
09.08  21:45 Рейнджерс ... Унион Сент-Жиллуаз
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Августа
21:00 · Лига чемпионов
«Штурм» - «Динамо» Киев: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:00 · Лига чемпионов
ПСВ - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:59 · Лига чемпионов
«Жальгирис» не проиграл в меньшинстве «Будё-Глимту», но выбыл из Лиги чемпионов
20:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал о лучшем сезоне в своей карьере
20:30 · Лига чемпионов
«Ференцварош» - «Карабах»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:24 · Лига чемпионов
​«Реал» - «Айнтрахт»: прогноз на матч за суперкубок УЕФА – 10 августа 2022
20:15 · Лига чемпионов
«Мидтьюлланд» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
19:49 · Лига чемпионов
Вратарь «Будё-Глимт» Хайкин покинул поле на 15-й минуте в матче против «Жальгириса»
19:38 · Лига чемпионов
«Пюник» - «Црвена Звезда»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
19:36 · Лига чемпионов
«Виктория» Пльзень - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
14:26 · Лига чемпионов
Чуамени и Рюдигер попали в заявку «Реала» на матч на Суперкубок Европы
12:56 · Германия. Бундеслига
Костич не сыграет с «Реалом» в Суперкубке УЕФА
09:18 · Лига чемпионов
Фонбет дарит Суперфрибет на Суперкубок!
04:13 · Лига чемпионов
Головина включили в заявку «Монако» на матч с ПСВ
08 Августа
18:23 · Лига чемпионов
​Месси догнал Роналду по дублям 4
Все новости
Рекомендуем