«Жальгирис» не проиграл в меньшинстве «Будё-Глимту», но выбыл из Лиги чемпионов

Во вторник проходят ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Жальгирис» ни на что не претендовал после 0:5 неделю назад против «Будё-Глимта», но дал бой норвежцам. Литовцы не уступили по количеству ударов и сыграли 1:1. При этом они на протяжении 35 минут играли вдесятером после красной карточки Петру Мамичу. Отметим и травму российского голкипера гостей Никиты Хайкина, который был заменен на 15-й минуте.
«Будё-Глимт» в плей-офф квалификации сыграет против «Лудогорца» или загребского «Динамо».
Протокол игры
|(1:0) Кьеремех Франсис39'
|51'Мугиша Джоэл (1:1)
Гертмонас Эдвинас•Миколюнас Салюнас•Павелич Марио•Любисавльевич Неманья•Мамич Петар• 55'Буфф Оливер•Горобцов Николас• 26'Миличкович Марко•Урега Фабьен62' (Ойвуси Матиас (62') •Кьеремех Франсис 9'62' (Бопесу Жоэль (62') • 77'Ренан Соарес 61'76' (Казлаускас Донатас (76')
Хайкин Никита15' (Лунд Юлиан Файе (15') •Сампстед Альфонс•Амундсен Исак•Хейбротен Мариус•Хьераннсен-Скёу Аск•Ветлесен Уго80' (Конрадсен Андрес (80') •Хаген Элиас•Салтнес Ульрик•Мугиша Джоэл62' (Сёрли Сондре (62') •Сальвесен Ларс-Йорген62' (Кумсан Джилберт (62') •Пеллегрино Амаль62' (Эспейор Рунар (62')
Запасные: Fredrik Sjovold•Хеберг-Ветти Геуте
09 августа. Стадион "ЛФФ" (Вильнюс).