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Лига чемпионов

Вратарь «Будё-Глимт» Хайкин покинул поле на 15-й минуте в матче против «Жальгириса»

09 Августа 2022 • 19:49 Комментировать
Жальгирис
1:0
Будё-Глимт
перерыв

Голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил травму в матче против «Жальгириса».

27-летний Хайкин был заменен во второй игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, вратарь покинул поле из-за повреждения ноги уже на 15-й минуте матча. Вместо него появился Файе Лунд Юлиан. В текущем сезоне Никита Хайкин провел четыре матча, три из которых отстоял на «ноль».

Напомним, что в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» одержал крупную победу над «Жальгирисом» со счётом 5:0.

За прямой текстовой трансляцией ответной встречи вы можете следить на портале LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Жальгирис Никита Хайкин Будё-Глимт Файе Лунд Юлиан
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ЖАЛЬГИРИС БУДЁ-ГЛИМТ
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Идет 45 минута Жальгирис 1:0 Будё-Глимт
Идет 1 минута Виктория Пльзень 0:0 Шериф 1.52 4.05 6.90
Идет 2 минута Пюник 0:0 Црвена Звезда
Идет 1 минута Аполлон 0:0 Маккаби Хайфа
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09.08  21:00 Ференцварош ... Карабах 2.10 3.55 3.50
09.08  21:30 ПСВ ... Монако 2.35 3.75 3.00
09.08  21:30 Штурм ... Динамо Киев
09.08  21:45 Рейнджерс ... Унион Сент-Жиллуаз
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Вратарь «Будё-Глимт» Хайкин покинул поле на 15-й минуте в матче против «Жальгириса»
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