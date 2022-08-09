Вратарь «Будё-Глимт» Хайкин покинул поле на 15-й минуте в матче против «Жальгириса»

Голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил травму в матче против «Жальгириса».

27-летний Хайкин был заменен во второй игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, вратарь покинул поле из-за повреждения ноги уже на 15-й минуте матча. Вместо него появился Файе Лунд Юлиан. В текущем сезоне Никита Хайкин провел четыре матча, три из которых отстоял на «ноль».

Напомним, что в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» одержал крупную победу над «Жальгирисом» со счётом 5:0.

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