Головина включили в заявку «Монако» на матч с ПСВ

«Монако» предстоит сразиться за место в групповом раунде Лиги чемпионов, для этого надо будет пройти вице-чемпиона Нидерландов - ПСВ. Первый матч между этими клубами завершился вничью 1:1, он состоялся на прошлой неделе. Ответный матч состоится во вторник, девятого августа, уже на поле ПСВ.

Как стало известно накануне игры, российского нападающего Александра Головина включили в общую заявку на матч. Это, впрочем, не означает, что он обязательно появится на поле, но увеличивает такую вероятность.

Следить за событиями матча между «Монако» и ПСВ можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.