​Месси догнал Роналду по дублям

На выходных «ПСЖ» разгромил «Клермон» на выезде со счётом 5:0. Два из пяти голов своей команды забил звёздный форвард Лионель Месси.

Эксперты из transfermarkt подготовили инфографику. Согласно опубликованным данным, Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по количеству оформленных дублей в XXI веке. При подсчёте учитывались только показатели игроков из топ-5 европейских чемпионатов за клуб и национальную сборную.

Лионель Месси и Криштиану Роналду оформили по 205 дублей. При этом аргентинец провёл меньше игр (976 против 1091).

В топ-10 рейтинга попали Роберт Левандовски (135), Златан Ибрагимович (98), Карим Бензема (87), Луис Суарес (79), Эдинсон Кавани (77), Серхио Агуэро (74), Эдин Джеко (70) и Уэйн Руни (66).