Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Месси догнал Роналду по дублям

08 Августа 2022 • 18:23 Комментировать (1)

На выходных «ПСЖ» разгромил «Клермон» на выезде со счётом 5:0. Два из пяти голов своей команды забил звёздный форвард Лионель Месси.

Эксперты из transfermarkt подготовили инфографику. Согласно опубликованным данным, Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по количеству оформленных дублей в XXI веке. При подсчёте учитывались только показатели игроков из топ-5 европейских чемпионатов за клуб и национальную сборную.

Лионель Месси и Криштиану Роналду оформили по 205 дублей. При этом аргентинец провёл меньше игр (976 против 1091).

В топ-10 рейтинга попали Роберт Левандовски (135), Златан Ибрагимович (98), Карим Бензема (87), Луис Суарес (79), Эдинсон Кавани (77), Серхио Агуэро (74), Эдин Джеко (70) и Уэйн Руни (66).  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.08  19:00 Жальгирис ... Будё-Глимт
09.08  20:00 Виктория Пльзень ... Шериф 1.52 4.05 7.00
09.08  20:00 Пюник ... Црвена Звезда
09.08  20:00 Аполлон ... Маккаби Хайфа
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Августа
18:23 · Лига чемпионов
​Месси догнал Роналду по дублям 1
17:54 · Лига чемпионов
«Реал Мадрид» – «Айнтрахт»: прогноз Романа Нагучева на матч Суперкубка УЕФА 10 августа
07 Августа
08:21 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Хочу выиграть Лигу чемпионов пять-шесть раз»
07:12 · Лига чемпионов
Винисиус рассказал о настрое «Реала» на Суперкубок Европы
06 Августа
01:31 · Германия. Бундеслига
Наставник «Айнтрахта» – о матче с «Баварией»: «Сегодня мы «поплыли», нужно сыграть лучше с «Реалом»
05 Августа
18:03 · Лига чемпионов
Анчелотти похвалил «Айнтрахт»
09:58 · Лига чемпионов
Черчесов сравнил матч в Баку с сауной
04 Августа
23:01 · Германия. Бундеслига
Сане рассказал, с какой командой хотел бы встретиться в Лиге чемпионов
16:12 · Лига чемпионов
​Гвардиола объяснял игрокам «Манчестер Сити», почему Месси лучший – это было в перерыве матча Лиги чемпионов 7
06:12 · Лига чемпионов
УЕФА запустил полуавтоматическую систему определения офсайда
03 Августа
23:46 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» забила 5 мячей «Пюнику»
23:44 · Лига чемпионов
Черчесов не пожелал обсуждать недоработки «Ференцвароша» в матче с «Карабахом»
23:02 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» с минимальным счетом одолело «Штурм» в квалификации Лиги чемпионов 2
21:58 · Лига чемпионов
Дубль Мохамеда Али помог «Маккаби» из Хайфы побороть «Аполлон» 1
21:15 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» - «Пюник»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0
Все новости
Рекомендуем