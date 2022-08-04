Полуавтоматическая система фиксации офсайдов: как это работает, и почему споры все равно останутся

УЕФА объявил о запуске полуавтоматической системы фиксации офсайдов. Увидеть её в действии можно будет уже на матче за суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом», а после – на матчах групповой стадии Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как работает эта система, и почему её внедрение не положит конец спорам.

Зачем вообще придумали эту систему

Внедрение ВАР решило проблему офсайдов лишь частично. Любому футбольному фанату знакома ситуация, когда после подсказки от видеоассистента главный судья отменяет гол из-за офсайда, но стопкадр не даёт однозначного ответа на вопрос о «вне игры». Нередко возникает мысль: а правильные ли линии нарисовал судья у монитора? Второй ключевой фактор – время. Построение линий судьями в комнате ВАР порой занимает чересчур много времени. Команды и болельщики оказываются в неведении, пока идёт проверка, что убивает футбольные эмоции.

Итак, система полуавтоматической фиксации офсайда призвана: а) повысить точность принятия решения; б) повысить скорость принятия решения.

Как работает система

Как же функционирует система полуавтоматической фиксации голов? Давайте разбираться. На стадионе устанавливаются специальные камеры, которые отслеживают положение всех 22 футболистов на поле. Эти камеры улавливают 29 точек каждого игрока, расположенных на частях тела, которые играют роль при определении офсайда. Это плечи, пальцы ног, колени, голова и так далее. Суть в том, что система синхронно фиксирует положение 29 точек тел каждого футболиста и передаёт данные 50 раз в секунду.

Положение игрока – это лишь одна из составляющих офсайда. Вторая составляющая – момент удара по мячу. С помощью обычной телевизионной камеры, которая передаёт 50 кадров в секунду, ВАР не может с высокой точностью выбрать момент удара. Система автоматической фиксации офсайда решает эту проблему за счёт встроенного в мяч датчика. Этот датчик фиксирует ускорения по нескольким осям и передаёт данные 500 раз в секунду. То есть момент удара будет определяться с очень высокой точностью.

Как же всё это будет работать на практике? В случае фиксации офсайда система посылает соответствующий сигнал в комнату ВАР. Видеоассистенты должны подтвердить выбранный системой момент удара, а также предложенные системой линии «вне игры». То есть окончательное решение главному арбитру передаёт ВАР, на то система и полуавтоматическая.

Почему такая система – это круто

Плюсы этой системы и так понятны - они исходят из того, зачем эту технологию вообще придумали. Офсайды будут фиксироваться более точно и быстро. Согласно данным ФИФА, на сегодняшний день проверка ВАР на предмет положения «вне игры» занимает в среднем 70 секунд. Это, конечно, неприлично много. В ФИФА ожидают, что полуавтоматическая система сократит среднее время проверки до 25 секунд.

Немаловажный момент – это 3D-модели, которые, по идее, будут демонстрироваться зрителям в прямом эфире. Подобные модели мы уже давно видим в системе автоматической фиксации взятия ворот. Бывает, с какого-то ракурса камеры у тебя возникает твёрдая уверенность в том, что гол был, но затем система рисует модель, и ты убеждаешься, что мяч пересёк линию не полностью.

Почему споры все равно останутся

Раз мы уже затронули систему фиксации гола, то давайте отметим, что она автоматическая. Эта система точно фиксирует положение мяча относительно линии, и никаких споров оставаться не может. Система фиксации «вне игры», в свою очередь, полуавтоматическая, и человеческий фактор все равно может сыграть роль, а значит – споры останутся. Дело даже не в том, что ВАР в теории может не согласиться с выбранным системой моментом удара или нарисованной линией. Дело в том, что при фиксации офсайда есть некие косвенные факторы.

Влиял ли на эпизод футболист, который находился в пассивном офсайде? Играл ли защитник по мячу преднамеренно? Влиял на ли вратаря игрок, который был в пассивном «вне игры»? Искусственный интеллект, заложенный в систему полуавтоматической фиксации, не способен давать ответов на такие вопросы. Все подобные решения по-прежнему будут принимать люди. То есть в некоторых случаях быстро определить офсайд все равно не удастся.

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Полуавтоматическая система улавливает все офсайды. При этом протокол предусматривает рассмотрение ситуации арбитром ВАР только в ключевых эпизодах – голы, пенальти и красные карточки. То есть если боковой арбитр «проморгал» офсайд, а команда в завершении атаки заработала угловой или штрафной и после него забила – вмешательства не будет. Так что систему нельзя считать панацеей. Хотя она точно улучшит ситуацию с офсайдами.

Подготовил Александр Тихий.