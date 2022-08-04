УЕФА запустил полуавтоматическую систему определения офсайда

С сезона-2022/2023 в поединках между клубами, которые будут проходить под эгидой УЕФА, будет запущена полуавтоматическая система определения положения вне игры. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Система будет впервые использована в поединке за суперкубок УЕФА, в котором встретятся мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт». В дальнейшем нововведение собираются применять в матчах групповой стадии Лиги чемпионов.

Новая система будет функционировать благодаря специальным камерам, которые будут отслеживать 29 точек тела каждого участника поединка.