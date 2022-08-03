Киевское «Динамо» с минимальным счетом одолело «Штурм» в квалификации Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» смогли переиграть австрийский «Штурм» с минимальным счетом (1:0) в рамках первого поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На протяжении всего поединка киевляне владели инициативой, но смогли лишь однажды отметиться в воротах соперника. На 28-й минуте встречи Караваев после навеса с левого фланга от Дубинчака сыграл на опережении в чужой штрафной и переправил сферу в сетку. Соперник попытался ответить во втором тайме, но украинский клуб уверенно сыграл в обороне, не пропустив ни гола.

Ответная встреча в Австрии состоится 9 июля. Поединок стартует в 21:30 по московскому времени.