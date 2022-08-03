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Лига чемпионов

Киевское «Динамо» с минимальным счетом одолело «Штурм» в квалификации Лиги чемпионов

03 Августа 2022 • 23:02 Комментировать (1)
Динамо Киев
1:0
Штурм
окончен

Киевское «Динамо» смогли переиграть австрийский «Штурм» с минимальным счетом (1:0) в рамках первого поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Динамо Киев1:0Штурм
(1:0) Караваев Александр28'  
Бущан ГеоргийКедзёра ТомашЗабарный ИльяПопов Денис II  21'Дубинчак Владислав 71' (Вивчаренко Костянтин ( 71') Шапаренко НиколайСидорчук СергейШепелев Владимир  48' 71' (Гармаш Денис ( 71') Цыганков ВикторБеседин Артём 83' (Ванат Владислав ( 83') Буяльский Виталий
Запасные: Андриевский АлександрКараваев АлександрБол АнтонБойко ДенисТымчик АлександрНещерет РусланOleksandr YatsykКравченко НикитаСирота Александр
Зибенхандль ЙоргГазибегович ЮсуфАффенгрубер ДавидВютрих Грегори  16'Данте Амаду 67' (Шнегг Давид ( 67') Горенц-Станкович Йон  42'Хирлендер Штефан  46' 67' (Любич Иван ( 67') Прасс Александр 78' (Демаку Весель ( 78') Хорват ТомиСаркария МанпритХёйлунн Расмус 90' (Ланг Кристоф ( 90')
Запасные: Инголич СандроШютценауэр ТобиасКронбергер ЛукаБоркович АлександарВельс МоритцДжулиани КристоферMohammed FuseiniОроз Алоис
03 августа. Стадион "Стадион ЛКС".

На протяжении всего поединка киевляне владели инициативой, но смогли лишь однажды отметиться в воротах соперника. На 28-й минуте встречи Караваев после навеса с левого фланга от Дубинчака сыграл на опережении в чужой штрафной и переправил сферу в сетку. Соперник попытался ответить во втором тайме, но украинский клуб уверенно сыграл в обороне, не пропустив ни гола.

Ответная встреча в Австрии состоится 9 июля. Поединок стартует в 21:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Штурм Динамо Киев Лига Чемпионов
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окончен Будё-Глимт 5:0 Жальгирис
окончен Карабах 1:1 Ференцварош 2.15 3.45 3.70
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окончен Динамо Киев 1:0 Штурм
Идет 86 минута Црвена Звезда 5:0 Пюник
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