Киевское «Динамо» с минимальным счетом одолело «Штурм» в квалификации Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» смогли переиграть австрийский «Штурм» с минимальным счетом (1:0) в рамках первого поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Караваев Александр28'
Бущан Георгий•Кедзёра Томаш•Забарный Илья•Попов Денис II• 21'Дубинчак Владислав71' (Вивчаренко Костянтин (71') •Шапаренко Николай•Сидорчук Сергей•Шепелев Владимир 48'71' (Гармаш Денис (71') •Цыганков Виктор•Беседин Артём83' (Ванат Владислав (83') •Буяльский Виталий
Зибенхандль Йорг•Газибегович Юсуф•Аффенгрубер Давид•Вютрих Грегори• 16'Данте Амаду67' (Шнегг Давид (67') •Горенц-Станкович Йон• 42'Хирлендер Штефан 46'67' (Любич Иван (67') •Прасс Александр78' (Демаку Весель (78') •Хорват Томи•Саркария Манприт•Хёйлунн Расмус90' (Ланг Кристоф (90')
03 августа. Стадион "Стадион ЛКС".
На протяжении всего поединка киевляне владели инициативой, но смогли лишь однажды отметиться в воротах соперника. На 28-й минуте встречи Караваев после навеса с левого фланга от Дубинчака сыграл на опережении в чужой штрафной и переправил сферу в сетку. Соперник попытался ответить во втором тайме, но украинский клуб уверенно сыграл в обороне, не пропустив ни гола.
Ответная встреча в Австрии состоится 9 июля. Поединок стартует в 21:30 по московскому времени.