​На групповой стадии Лиги чемпионов будет работать полуавтоматическая система фиксации офсайда

На протяжении последних лет ФИФА активно тестирует систему полуавтоматической фиксации офсайда. Система работает за счёт специальных камер и искусственного интеллекта. Камеры фиксируют положение 29 точек тела каждого футболиста, что позволяет определить офсайд, даже если «вне игры» оказался лишь палец ноги.

Система определяет положение «вне игры» и подаёт сигнал ВАР. Далее видеоассистент должен подтвердить точку удара и предложенную линию офсайда. После этого ВАР даёт сигнал арбитру в поле.

Журналист ESPN Дэйл Джонсон сообщает в социальных сетях о том, что в этом сезоне система полуавтоматической фиксации офсайда будет работать на всех матчах группового этапа Лиги чемпионов, а также на игре за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом» 10 августа.