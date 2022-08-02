«Бенфика» непринуждённо разгромила «Митьюлланд»

В заключительном матче дня в рамках третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов «Бенфика» принимала «Митьюлланд» и, похоже, решила задачу по выходу в плей-офф отбора. Португальцы еще до перерыва устроили сопернику разгром, а на 61-й минуте забили в четвертый раз - хет-трик у Гонсалу Рамуша, также отличился Энцо Зидан. Гости ответили голом с 11 метров - 4:1.