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Лига чемпионов

«Бенфика» непринуждённо разгромила «Митьюлланд»

02 Августа 2022 • 23:52 Комментировать
Бенфика
4:1
Митьюлланд
окончен

В заключительном матче дня в рамках третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов «Бенфика» принимала «Митьюлланд» и, похоже, решила задачу по выходу в плей-офф отбора. Португальцы еще до перерыва устроили сопернику разгром, а на 61-й минуте забили в четвертый раз - хет-трик у Гонсалу Рамуша, также отличился Энцо Зидан. Гости ответили голом с 11 метров - 4:1.

Протокол игры  
Бенфика4:1Митьюлланд
(1:0) Рамуш Гонсалу17'  
(2:0) Рамуш Гонсалу33'  
(3:0) Зидан Энцо40'  
(4:0) Рамуш Гонсалу61'  
  78'Систо Пионе (4:1)
Влаходимос ОдиссеасЖилберто ЖуниорОтаменди Николас  22'Родригес Фелипе II  77'Гримальдо АлехандроФлорентинуЗидан ЭнцоНерес Давид 86' (Шикинью Франциску ( 86') Мариу ЖоауСилва Рафа 79' (Араухо Перейра ( 79') Рамуш Гонсалу 79' (Яремчук Роман ( 79')
Запасные: Алмейда АндреМорейра ДиегуБернарду ПаулуМуса ПетарВайгль ЮлианЛейте ЭлтонВертонген ЯнБах АлександрСилва Антониу
Олафссон Элиас-РафнДалсгор ХенрикСвятченко ЭрикJose FerreiraАндерссон Йоэль 67' (Тюкосен Мадс ( 67') Серенсен ОливерШарлес 79' (Куаку Кристиан III ( 79') Дюр Николас 62' (Паулиньо VI ( 62') Дрейер Андерс 46' (Чилуфя Эдвард ( 46') Каба Сори 67' (Исаксен Густав ( 67') Систо Пионе
Запасные: Оустед ДавидValdemar AndreasenPablo OrtizГартенманн СтефанБак ВикторЛинн Виктор
02 августа. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Митьюлланд
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окончен Шериф 1:2 Виктория Пльзень 3.80 2.85 2.30
окончен Лудогорец 1:2 Динамо Загреб
окончен Монако 1:1 ПСВ 2.25 3.65 3.25
окончен Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Рейнджерс
окончен Бенфика 4:1 Митьюлланд
03.08  19:00 Будё-Глимт ... Жальгирис
03.08  19:00 Карабах ... Ференцварош 2.05 3.30 3.85
03.08  20:00 Маккаби Хайфа ... Аполлон
03.08  21:00 Динамо Киев ... Штурм
03.08  21:45 Црвена Звезда ... Пюник
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