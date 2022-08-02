«Бенфика» непринуждённо разгромила «Митьюлланд»

В заключительном матче дня в рамках третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов «Бенфика» принимала «Митьюлланд» и, похоже, решила задачу по выходу в плей-офф отбора. Португальцы еще до перерыва устроили сопернику разгром, а на 61-й минуте забили в четвертый раз - хет-трик у Гонсалу Рамуша, также отличился Энцо Зидан. Гости ответили голом с 11 метров - 4:1.
Протокол игры
|(1:0) Рамуш Гонсалу17'
|(2:0) Рамуш Гонсалу33'
|(3:0) Зидан Энцо40'
|(4:0) Рамуш Гонсалу61'
|78'Систо Пионе (4:1)
Влаходимос Одиссеас•Жилберто Жуниор•Отаменди Николас• 22'Родригес Фелипе II• 77'Гримальдо Алехандро•Флорентину•Зидан Энцо•Нерес Давид86' (Шикинью Франциску (86') •Мариу Жоау•Силва Рафа79' (Араухо Перейра (79') •Рамуш Гонсалу79' (Яремчук Роман (79')
Олафссон Элиас-Рафн•Далсгор Хенрик•Святченко Эрик•Jose Ferreira•Андерссон Йоэль67' (Тюкосен Мадс (67') •Серенсен Оливер•Шарлес79' (Куаку Кристиан III (79') •Дюр Николас62' (Паулиньо VI (62') •Дрейер Андерс46' (Чилуфя Эдвард (46') •Каба Сори67' (Исаксен Густав (67') •Систо Пионе
02 августа. Стадион "Эштадиу да Луш".