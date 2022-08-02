Лига чемпионов – и точка: В какой клуб реально перейдёт Роналду

Криштиану Роналду настаивает на уходе из «Манчестер Юнайтед» ради выступления в Лиге чемпионов. Вариантов у португальца немного. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, где можно увидеть Роналду.

На самом деле нынешним протестом Криштиану Роналду можно восхититься. Мы в последние годы привыкли, что футболисты требуют трансфера ради более высокой зарплаты, а португалец в свои 37 лет продолжает сохранять спортивную мотивацию. У него было сумасшедшее по деньгам предложение из Саудовской Аравии, которое было отвергнуто. Роналду хочет играть в Лиге чемпионов и ради этого настаивает на уходе из «МЮ».

Тем не менее вариантов у португальца немного, и причин тут несколько. Сам Роналду хочет выступать за команду, у которой есть шансы на успех, так что в «Брюгге» или «Марсель» он не слишком-то спешит. Что касается топ-клубов, то тут проблема в том, что португалец в текущем состоянии не слишком им подходит, и никто не спешит повторять судьбу «Ювентуса» и «МЮ», где с приходом Роналду результаты ухудшились. Кроме того, не стоит забывать, что у нападающего действует контракт с «красными дьяволами», и бесплатно его отпускать не собираются. И всё же варианты есть.

«Атлетико» Мадрид

В прессе обсуждалось, что именно у «матрасников» больше всего шансов. «Атлетико» – единственный топ-клуб, которому по схеме и характеру игры Роналду подходит. Сообщалось, что сам португалец был впечатлен интересом Диего Симеоне к нему, да и вернуться в Мадрид он не против. Однако всё не так просто.

Во-первых, чтобы совершить этот трансфер, «Атлетико» надо найти необходимые деньги. Для этого «матрасникам» требуется куда-то пристроить Антуана Гризманна, что является не самой простой задачей. Однако основная сложность – это настрой болельщиков. Фанаты «Атлетико» громогласно заявили о нежелании видеть экс-футболиста «Реала» в составе своего клуба. Президент «матрасников» уже публично был вынужден завить, что никакие переговоры не ведутся. Тем не менее, по данным прессы, исключать этот вариант всё же не стоит.

«Бавария»

Представители мюнхенцев тоже уже несколько раз публично говорили, что Роналду не перейдёт в их клуб. Однако время идёт, а никаким большим нападающим «Бавария» не пополнилась. С учётом ухода Роберта Левандовски немцам очень нужно успеть найти наконечника, а вариантов не так много. По этой причине Роналду остаётся опцией для «Баварии», хотя и не основной. И всё же Роналду выглядит даже не вариантом В для «Баварии». В Мюнхене хотят подписать Гарри Кейна, следят за Раулем де Томасом, а также рядом других форвардов. И всё же исключать прихода Роналду не стоит.

«Челси»

Новые владельцы лондонцев хотели летом сделать статусный трансфер, но пока проваливаются на рынке, упуская игрока за игроком. Криштиану Роналду назывался в числе целей клуба на рынке. Учитывая, что Ромелу Лукаку уже ушёл, а Тимо Вернер может отправиться в аренду, усиление лондонцам в линию атаки нужно. Вопрос в том, насколько «Челси» нужен именно Роналду с учётом любви Тухеля к прессингу. Кроме того, очевидно, что как раз в другой клуб Премьер-лиги «МЮ» отпускать португальца не собирается. Так что вариант с «Челси» выглядит наименее вероятным.

«Наполи»

Неаполитанцы также считаются претендентами на португальца. «Наполи» нужно усилить атаку, так как велика вероятность, что Виктор Осимхен покинет клуб. Правда, неаполитанцы готовы рассмотреть вариант с арендой Роналду, что делает их шансы не слишком высокими. Была информация, что «МЮ» предлагает португальцу продлить контракт на один сезон и отпустить его куда-то на год. Именно этой ситуацией может воспользоваться «Наполи», однако это кажется маловероятным.

«Спортинг» Лиссабон

Этот вариант выбивается из требований Роналду, ведь лиссабонцы точно не могут рассчитывать на успех в Лиге чемпионов. И всё же «Спортинг» — это клуб, который воспитал форварда, что делает возвращение возможным. Это была бы красивая история, помоги Роналду своей родной команде удачно выступить в турнире. Тем более что в прошлом сезоне «Спортинг» пробился в плей-офф, Правда, вряд ли Роналду будет рад вылететь из Лиги чемпионов поражением 0:5, но всё же забивать голы в составе «Спортинга», увеличивая свои показатели, португалец сможет. Ну и остаётся вопрос, смогут ли лиссабонцы позволить себе осуществить этот переход.

Роман Андреев