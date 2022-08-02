«Шериф» не справился с «Викторией»

Во вторник стартовал третий отборочный раунд Лиги чемпионов. Тираспольский «Шериф» провёл непривычно результативный матч с «Викторией» из Чехии. В конце первого тайма команды обменялись голами с пенальти. После перерыва Витор Жозе зарядил в перекладину, а чехи в ответ забили еще раз. В итоге 1:2, но вряд ли по игре «Шериф» сегодня был хуже.
Протокол игры
|(1:0) 36'
|41'Хори Томаш (1:1)
|55'Буха Павел (1:2)
Штанек Йиндрих•Перница Лудек•Гейда Лукаш• 50'Гавел Милан•Сикора Ян•Буха Павел90' (Кесе Кристи (90') •Калвач Лукаш• 22'Москейра Джон75' (Труса Матей (75') •Климент Ян75' (Голик Либор (75') •Хори Томаш66' (Дедич Рене (66') •Копич Ян 78'
02 августа. Стадион "Зимбру".