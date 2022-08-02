«Шериф» не справился с «Викторией»

Во вторник стартовал третий отборочный раунд Лиги чемпионов. Тираспольский «Шериф» провёл непривычно результативный матч с «Викторией» из Чехии. В конце первого тайма команды обменялись голами с пенальти. После перерыва Витор Жозе зарядил в перекладину, а чехи в ответ забили еще раз. В итоге 1:2, но вряд ли по игре «Шериф» сегодня был хуже.