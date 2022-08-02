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Лига чемпионов

«Шериф» не справился с «Викторией»

02 Августа 2022 • 21:54 Комментировать
Шериф
1:2
Виктория Пльзень
окончен

Во вторник стартовал третий отборочный раунд Лиги чемпионов. Тираспольский «Шериф» провёл непривычно результативный матч с «Викторией» из Чехии. В конце первого тайма команды обменялись голами с пенальти. После перерыва Витор Жозе зарядил в перекладину, а чехи в ответ забили еще раз. В итоге 1:2, но вряд ли по игре «Шериф» сегодня был хуже.

Протокол игры  
Шериф1:2Виктория Пльзень
(1:0) 36'  
  41'Хори Томаш (1:1)
  55'Буха Павел (1:2)
Razak Abalora  31'Renan GuedesКики Габи  28'Раделич СтепанКпозо Патрик  10'Лушкья Реги 72' (Ботос Яннис-Фивос ( 72') Киабу МуссаБадоло СедрикЖозе ВиторKay TejanУаттара Абу
Запасные: Кожокарь СерафимДжульен КестонЭвангелу СтефаносПащенко АлександрHeronЧелядник Дмитрий
Штанек ЙиндрихПерница ЛудекГейда Лукаш  50'Гавел МиланСикора ЯнБуха Павел 90' (Кесе Кристи ( 90') Калвач Лукаш  22'Москейра Джон 75' (Труса Матей ( 75') Климент Ян 75' (Голик Либор ( 75') Хори Томаш 66' (Дедич Рене ( 66') Копич Ян  78'
Запасные: Н'Диайе МодуТврдонь МарианЧигак ФилипКаша ФилипПиларж ВацлавРжезник РадимКадуЕдличка Мартин
02 августа. Стадион "Зимбру".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Виктория Пльзень
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окончен Шериф 1:2 Виктория Пльзень 3.80 2.85 2.30
окончен Лудогорец 1:2 Динамо Загреб
окончен Монако 1:1 ПСВ 2.25 3.65 3.25
Идет 59 минута Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Рейнджерс
Идет 45 минута Бенфика 3:0 Митьюлланд
03.08  19:00 Будё-Глимт ... Жальгирис
03.08  19:00 Карабах ... Ференцварош 2.05 3.30 3.85
03.08  20:00 Маккаби Хайфа ... Аполлон
03.08  21:00 Динамо Киев ... Штурм
03.08  21:45 Црвена Звезда ... Пюник
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