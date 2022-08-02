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Лига чемпионов

​Черчесов и Головин узнали потенциальных соперников: жеребьёвка Лиги чемпионов

02 Августа 2022 • 13:50 Комментировать

Во вторник состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов – последнего этапа квалификации перед групповой стадией турнира. «Ференцварош» Станислава Черчесова в случае прохода «Карабаха» сыграет с «Шерифом» или «Викторией» из Пльзени. Что до «Монако», цвета которого защищает Александр Головин, то при проходе ПСВ команда встретится с «Унионом Сент-Жиллуаз» или «Рейнджерсом».

Полностью результаты жеребьёвки выглядят так:

«Карабах» / «Ференцварош» - «Шериф» / «Виктория» Пльзень;

«Будё-Глимт» / «Жальгирис» - «Лудогорец» / «Генк»;

«Маккаби» Хайфа / «Аполлон» - «Црвена Звезда» / «Пюник»;

«Копенгаген» - «Трабзонспор»;

«Динамо» Киев / «Штурм» - «Бенфика» / «Митьюлланд»;

«Унион Сент-Жиллуаз» / «Рейнджерс» - «Монако» / ПСВ.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ференцварош Станислав Черчесов Александр Головин
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02.08  20:00 Шериф ... Виктория Пльзень 3.00 2.90 2.70
02.08  20:45 Лудогорец ... Динамо Загреб
02.08  21:00 Монако ... ПСВ 2.07 3.65 3.45
02.08  21:45 Унион Сент-Жиллуаз ... Рейнджерс
02.08  22:00 Бенфика ... Митьюлланд
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