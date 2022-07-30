​«Фенербахче» выступил с заявлением по поводу скандирования фанатами имени Владимира Путина

Фанаты «Фенербахче» на игре против киевского «Динамо» (1:2) скандировали имя президента России Владимира Путина, рассчитывая сбить с толку игроков команды соперника. После игры УЕФА начал расследовать этот инцидент. «Фенербахче» выступил с заявлением по поводу ситуации, которая возникла.

«20-секундный дискурс одной из трибун в 120-минутном матче не может трактоваться как политическая позиция. Было бы несправедливо возлагать ответственность на клуб как на юридическое лицо», - говорится в заявлении.

Также, среди прочего, «Фенербахче» отмечает провокационные действия игроков «Динамо» во время празднования своего гола.

​Президент «Фенербахче» отказался извиняться перед Украиной за скандирование имени Владимира Путина