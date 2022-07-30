​Президент «Фенербахче» отказался извиняться перед Украиной за скандирование имени Владимира Путина

Руководствуясь принципом о полезности всех средств в стремлении победить, фанаты «Фенербахче» в игре против киевского «Динамо» использовали психологический приём. Пытаясь повлиять на украинских футболистов, поклонники турецкого клуба скандировали имя президента России Владимира Путина.

Президент «Фенербахче» Али Коч отказался приносить извинения за провокации фанатов своего клуба.

«Мы не будем извиняться перед Украиной. Это они должны извиниться перед нами за бесконечные заявления их посла. Когда вы просите нас извиниться, вы оскорбляете «Фенербахче», - слова Коча приводит Futbol Arena.

Приёмы фанатов не помогли «Фенербахче» - команда проиграла «Динамо» (1:2) и вылетела из квалификации Лиги чемпионов.