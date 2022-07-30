Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Президент «Фенербахче» отказался извиняться перед Украиной за скандирование имени Владимира Путина

30 Июля 2022 • 14:35 Комментировать (2)

Руководствуясь принципом о полезности всех средств в стремлении победить, фанаты «Фенербахче» в игре против киевского «Динамо» использовали психологический приём. Пытаясь повлиять на украинских футболистов, поклонники турецкого клуба скандировали имя президента России Владимира Путина.

Президент «Фенербахче» Али Коч отказался приносить извинения за провокации фанатов своего клуба.

«Мы не будем извиняться перед Украиной. Это они должны извиниться перед нами за бесконечные заявления их посла. Когда вы просите нас извиниться, вы оскорбляете «Фенербахче», - слова Коча приводит Futbol Arena.

Приёмы фанатов не помогли «Фенербахче» - команда проиграла «Динамо» (1:2) и вылетела из квалификации Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Динамо Киев Владимир Путин Али Коч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
16:01 · Лига чемпионов
​«Фенербахче» выступил с заявлением по поводу скандирования фанатами имени Владимира Путина
14:35 · Лига чемпионов
​Президент «Фенербахче» отказался извиняться перед Украиной за скандирование имени Владимира Путина 2
29 Июля
23:37 · Англия. Премьер-лига
Чемпионат мира для де Брёйне важнее, чем Лига чемпионов
06:53 · Лига чемпионов
Гаджиев пожелал Черчесову вывести «Ференцварош» в групповой раунд Лиги чемпионов
28 Июля
20:53 · Лига чемпионов
Пономарёв: «Ференцварош» сто процентов пройдёт «Карабах»
20:45 · Лига чемпионов
Самедов ответил, сможет ли «Ференцварош» пройти «Карабах»
20:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола считает большим успехом участие «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов 1
18:05 · Лига чемпионов
УЕФА начал расследование поведения болельщиков на игре «Фенербахче» с киевским «Динамо» 1
17:13 · Лига чемпионов
Черчесов: Лигу чемпионов нужно переименовать 1
15:05 · Лига чемпионов
Булыкин заявил, что ждёт «Ференцварош» в групповом этапе Лиги чемпионов
02:23 · Лига чемпионов
Черчесов прокомментировал успех «Ференцвароша» 1
00:02 · Лига чемпионов
Определены все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
27 Июля
23:56 · Лига чемпионов
«Олимпиакос» неожиданно разгромно проиграл «Маккаби» из Хайфы
23:29 · Лига чемпионов
«Ференцварош» Черчесова устроил разгром «Словану» 1
22:48 · Лига чемпионов
«Карабах» в овертайме прошёл «Цюрих»
Все новости
Рекомендуем