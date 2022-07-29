Гаджиев пожелал Черчесову вывести «Ференцварош» в групповой раунд Лиги чемпионов

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о выходе венгерского «Ференцвароша» в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что наставником этой команды является экс-рулевой сборной России Станислав Черчесов.

«Черчесов - наш тренер, россиянин. Я считаю правильным, что мы поддерживаем его. Очень хочу, чтобы он вывел команду в групповую стадию Лиги чемпионов», - передает слова Гаджиева Metaratings.ru.

Напомним, что в следующем раунде квалификации еврокубка «Ференцварошу» будет противостоять азербайджанский «Карабах».

Черчесов тренирует команду из Будапешта с декабря прошлого года.