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Лига чемпионов

Гаджиев пожелал Черчесову вывести «Ференцварош» в групповой раунд Лиги чемпионов

29 Июля 2022 • 06:53 Комментировать

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о выходе венгерского «Ференцвароша» в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что наставником этой команды является экс-рулевой сборной России Станислав Черчесов.

«Черчесов - наш тренер, россиянин. Я считаю правильным, что мы поддерживаем его. Очень хочу, чтобы он вывел команду в групповую стадию Лиги чемпионов», - передает слова Гаджиева Metaratings.ru.

Напомним, что в следующем раунде квалификации еврокубка «Ференцварошу» будет противостоять азербайджанский «Карабах».

Черчесов тренирует команду из Будапешта с декабря прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Гаджи Гаджиев Станислав Черчесов
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