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Лига чемпионов

УЕФА начал расследование поведения болельщиков на игре «Фенербахче» и киевским «Динамо»

28 Июля 2022 • 18:05 Комментировать (1)

УЕФА начал дисциплинарное расследование по факту поведения турецких фанатов на игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой встречались «Фенербахче» и киевское «Динамо». Новость об этом сообщила пресс-служба УЕФА в четверг.

На матче, который проходил в среду в Стамбуле, фанаты турецкого коллектива скандировали имя президента России Владимира Путина.

Напомним, ответная встреча между «Фенербахче» и киевским «Динамо» завершилась результативной ничьей – 1:1. В дополнительное время киевляне, играющие в большинстве, смогли дожать соперника и оформить выход в третий квалификационный раунд ЛЧ.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Динамо Киев УЕФА Лига Чемпионов
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