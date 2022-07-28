УЕФА начал расследование поведения болельщиков на игре «Фенербахче» и киевским «Динамо»

УЕФА начал дисциплинарное расследование по факту поведения турецких фанатов на игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой встречались «Фенербахче» и киевское «Динамо». Новость об этом сообщила пресс-служба УЕФА в четверг.

На матче, который проходил в среду в Стамбуле, фанаты турецкого коллектива скандировали имя президента России Владимира Путина.

Напомним, ответная встреча между «Фенербахче» и киевским «Динамо» завершилась результативной ничьей – 1:1. В дополнительное время киевляне, играющие в большинстве, смогли дожать соперника и оформить выход в третий квалификационный раунд ЛЧ.