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Лига чемпионов

Булыкин заявил, что ждёт «Ференцварош» в групповом этапе Лиги чемпионов

28 Июля 2022 • 15:05 Комментировать
Слован Братислава
1:4
Ференцварош
окончен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о победе «Ференцвароша» в отборочном раунде Лиги Чемпионов над «Слованом».

«Одним словом, молодец. Немножко переживал после первой встречи. Но «Ференцварош» молодцы, добились своего», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что «Ференцварошу» предстоит теперь два раза встретиться с «Карабахом», хочется пожелать удачи главному тренеру венгерского клуба Станиславу Черчесову, все ждут «Ференцварош» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Ференцварош» с крупным счетом обыграл «Слован» (4:1) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Дмитрий Булыкин Станислав Черчесов
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