Черчесов прокомментировал успех «Ференцвароша»

Венгерский «Ференцварош» эффектно пробился в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов - проиграв в первой игре «Словану» со счетом 1:2, в ответном матче венгры победили 4:1. Станислав Черчесов, наставник «Ференцвароша», доволен выступлением своих подопечных.

- Мы взяли реванш, и я рад этому. На поле получилось все, о чем мы говорили. После первого матча я поговорил отдельно с каждым из игроков. Сегодня убедился, что я тренирую хорошую команду, - цитирует Черчесова пресс-служба венгерского клуба.

В следующем, третьем раунде «Ференцварош» сразится с чешской командой «Виктория».