Определены все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

По итогам матчей второго отборочного раунда Лиги чемпионов определены все пары следующей стадии турнира.
Путь представителей лиг:
«Динамо» Киев - «Штурм»
«Монако» - ПСВ
«Бенфика» - «Митьюлланд»
«Юнион» - «Рейнджерс»
Путь чемпионов:
«Црвена Звезда» - «Пюник»
«Маккаби» Хайфа - «Аполлон»
«Карабах» - «Ференцварош»
«Шериф» - «Виктория»
«Будё-Глимт» - «Жальгирис»
«Лудогорец» - «Динамо» Загреб
Стартовые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся 2-3 августа. Ответные встречи назначены на 9 августа.