Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Определены все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

28 Июля 2022 • 00:02 Комментировать

По итогам матчей второго отборочного раунда Лиги чемпионов определены все пары следующей стадии турнира.

 

Путь представителей лиг:

«Динамо» Киев - «Штурм»

«Монако» - ПСВ

«Бенфика» - «Митьюлланд»

«Юнион» - «Рейнджерс»

 

Путь чемпионов:

«Црвена Звезда» - «Пюник»

«Маккаби» Хайфа - «Аполлон»

«Карабах» - «Ференцварош»

«Шериф» - «Виктория»

Реклама


«Будё-Глимт» - «Жальгирис»

«Лудогорец» - «Динамо» Загреб

 

Стартовые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся 2-3 августа. Ответные встречи назначены на 9 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Будё-Глимт 8:0 Линфилд
окончен после доп. времени Фенербахче 1:2 Динамо Киев
окончен после доп. времени Цюрих 2:2 Карабах
окончен Мальмё 0:2 Жальгирис
окончен Слован Братислава 1:4 Ференцварош
окончен Олимпиакос 0:4 Маккаби Хайфа 1.80 3.55 4.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Июля
00:02 · Лига чемпионов
Определены все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
27 Июля
23:56 · Лига чемпионов
«Олимпиакос» неожиданно разгромно проиграл «Маккаби» из Хайфы
23:29 · Лига чемпионов
«Ференцварош» Черчесова устроил разгром «Словану»
22:48 · Лига чемпионов
«Карабах» в овертайме прошёл «Цюрих»
22:42 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» в боевом матче выбило «Фенербахче» 1
22:00 · Лига чемпионов
«Жальгирис» повторно обыграл «Мальмё»
20:56 · Лига чемпионов
«Будё-Глимт» забил «Линфилду» 8 голов
19:30 · Лига чемпионов
«Фенербахче» - «Динамо» Киев: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
17:53 · Лига чемпионов
​УЕФА объявил о запуске программы со стоячими местами на стадионах
16:57 · Лига чемпионов
​В еврокубках будут стоячие места для зрителей – источник
06:25 · Лига чемпионов
Черчесов дал комментарий перед ответной игрой со «Слованом» в Лиге чемпионов
00:54 · Лига чемпионов
«Цюрих» - «Карабах»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
00:51 · Лига чемпионов
«Слован» - «Ференцварош»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
00:45 · Лига чемпионов
«Олимпиакос» - «Маккаби» Хайфа: прогноз и ставки от БК Pinnacle
26 Июля
22:25 · Лига чемпионов
«Пюник» разгромил «Дюделанж», пропустив первым
Все новости
Рекомендуем