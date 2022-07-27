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Лига чемпионов

«Олимпиакос» неожиданно разгромно проиграл «Маккаби» из Хайфы

27 Июля 2022 • 23:56 Комментировать
Олимпиакос
0:4
Маккаби Хайфа
окончен

Подошёл к концу заключительный матч второго квалифай-раунда Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» играл против «Маккаби» из Хайфы. Греки добыли ничью 1:1 на выезде и обоснованно рассчитывали сегодня победить. Тем не менее, израильтяне удивили футбольную Европу, разгромив соперника на выезде, - 4:0. Игроки «Маккаби» чуть реже владели мячом, но регулярно точно били по воротам. Герои дня - Тьяронн Чери, Францди Пьерро, оформивший дубль, и Мохаммад Абу-Фани. Следующий соперник «Маккаби» - «Аполлон».

Протокол игры  
Олимпиакос0:4Маккаби Хайфа
  5'Чери Тьяронн (0:1)
  61'Пьерро Францди (0:2)
  65'Пьерро Францди (0:3)
  87'Абу-Фани Мохаммад (0:4)
Вацлик ТомашВрсалько ШимеМанолас КостасСиссе Пап Абу  26'Рябчук Олег  32'Камара Мохамед III 77' (М'Вила Янн ( 77') Кане Мамаду  57' 62' (Эль-Араби Юссеф ( 62') Бухалакис Андреас 46' (Карвалью Жоау ( 46') Синкернагель Филип 62' (Малонг Кунде ( 62') Соарес Франсиско  25'Масурас Гиоргос 68' (Вальбуэна Матьё ( 68')
Запасные: Ранджелович ЛазарЦолакис КостасКамара АгибуПапастатопулос СократисКицос ФотисПипа
Коэн Джош  90'Сундгрен ДаниэльПланич Богдан  45'Гольдберг ШонКорню Пьер 72' (Менахем Сун ( 72') Чери Тьяронн 78' (Абу-Фани Мохаммад ( 78') Лави НетаМохамед Али II  55'Хазиза Долев  26' 73' (Арад Офри ( 73') Пьерро Францди 86' (Рукавица Никита ( 86') Дэвид Дин 78' (Ацили Омер ( 78')
Запасные: Машпати РоиГершон РамиФукс РойиДахан ОриЛеви МаорYinon EliyahuЧибота Мавис
27 июля. Стадион "Караискакис" (Пирей).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Маккаби Хайфа
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окончен Мальмё 0:2 Жальгирис
окончен Слован Братислава 1:4 Ференцварош
окончен Олимпиакос 0:4 Маккаби Хайфа 1.80 3.55 4.80
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