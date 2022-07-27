«Олимпиакос» неожиданно разгромно проиграл «Маккаби» из Хайфы

Подошёл к концу заключительный матч второго квалифай-раунда Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» играл против «Маккаби» из Хайфы. Греки добыли ничью 1:1 на выезде и обоснованно рассчитывали сегодня победить. Тем не менее, израильтяне удивили футбольную Европу, разгромив соперника на выезде, - 4:0. Игроки «Маккаби» чуть реже владели мячом, но регулярно точно били по воротам. Герои дня - Тьяронн Чери, Францди Пьерро, оформивший дубль, и Мохаммад Абу-Фани. Следующий соперник «Маккаби» - «Аполлон».