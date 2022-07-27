«Олимпиакос» неожиданно разгромно проиграл «Маккаби» из Хайфы

Подошёл к концу заключительный матч второго квалифай-раунда Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» играл против «Маккаби» из Хайфы. Греки добыли ничью 1:1 на выезде и обоснованно рассчитывали сегодня победить. Тем не менее, израильтяне удивили футбольную Европу, разгромив соперника на выезде, - 4:0. Игроки «Маккаби» чуть реже владели мячом, но регулярно точно били по воротам. Герои дня - Тьяронн Чери, Францди Пьерро, оформивший дубль, и Мохаммад Абу-Фани. Следующий соперник «Маккаби» - «Аполлон».
Протокол игры
|5'Чери Тьяронн (0:1)
|61'Пьерро Францди (0:2)
|65'Пьерро Францди (0:3)
|87'Абу-Фани Мохаммад (0:4)
Вацлик Томаш•Врсалько Шиме•Манолас Костас•Сиссе Пап Абу• 26'Рябчук Олег• 32'Камара Мохамед III77' (М'Вила Янн (77') •Кане Мамаду 57'62' (Эль-Араби Юссеф (62') •Бухалакис Андреас46' (Карвалью Жоау (46') •Синкернагель Филип62' (Малонг Кунде (62') •Соарес Франсиско• 25'Масурас Гиоргос68' (Вальбуэна Матьё (68')
Коэн Джош• 90'Сундгрен Даниэль•Планич Богдан• 45'Гольдберг Шон•Корню Пьер72' (Менахем Сун (72') •Чери Тьяронн78' (Абу-Фани Мохаммад (78') •Лави Нета•Мохамед Али II• 55'Хазиза Долев 26'73' (Арад Офри (73') •Пьерро Францди86' (Рукавица Никита (86') •Дэвид Дин78' (Ацили Омер (78')
27 июля. Стадион "Караискакис" (Пирей).