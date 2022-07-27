«Карабах» в овертайме прошёл «Цюрих»

«Цюрих» с «Карабахом» провели ответный матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Команда из Азербайджана имела задел в один мяч, которого лишилась уже на четвертой минуте после автогола Максима Медведева. Гол Кади в начале второго тайма мог вывести «Карабах» в третий раунд, но соперник перевел игру в овертайм голом на 90-й минуте. Впрочем, в последней 30-минутке чемпионы Азербайджана были сильнее, Овусу Квабена сделал счет 2:2. Дальше «Карабах» сыграет против «Ференцвароша» или «Слована».
Протокол игры
|(1:0) Медведев Максим4'
|55'Кади (1:1)
|(2:1) Сантини Иван90'
|98'Квабена Овусу (2:2)
Бреше Янник•Боранияшевич Никола•Lindrit Kamberi• 60'Крюезиу Мирлинд• 36'Алити Фидан•Сельнес Оле•Конде Шейк 84'119' (Омерагич Бечир (119') •Герреро Адрия70' (Окита Жонатан (70') • 103'Ронер Фабиан70' (Тосин Айегун (70') •Маркезано Антонио78' (Сантини Иван (78') • 97'Ньонто Вильфред105' (Красничи Бледиан (105')
Запасные: Зайлер Штефан•Гогия Акакий•Метс Кароль•Хорншу Марк• 105'Gianni De Nitti•Костадинович Живко
Магомедалиев Шахрудин• 90'Вешович Марко 39'117' (Гусейнов Аббас (117') •Медведев Максим 48'90' (Мустафазаде Бахлул (90') •Медина Кевин45' (Гусейнов Бадави (45') •Джафаргулиев Элвин46' (Байрамов Турал (46') • 74'Янкович Марко•Алмейда Ричард 50'66' (Гараев Гара (66') •Шейдаев Рамиль•Кади• 76'Зубир Абделла• 93'Ваджи Ибраима66' (Квабена Овусу (66')
27 июля. Стадион "Летцигрунд" (Цюрих).