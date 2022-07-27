«Карабах» в овертайме прошёл «Цюрих»

«Цюрих» с «Карабахом» провели ответный матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Команда из Азербайджана имела задел в один мяч, которого лишилась уже на четвертой минуте после автогола Максима Медведева. Гол Кади в начале второго тайма мог вывести «Карабах» в третий раунд, но соперник перевел игру в овертайм голом на 90-й минуте. Впрочем, в последней 30-минутке чемпионы Азербайджана были сильнее, Овусу Квабена сделал счет 2:2. Дальше «Карабах» сыграет против «Ференцвароша» или «Слована».