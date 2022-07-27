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Лига чемпионов

«Карабах» в овертайме прошёл «Цюрих»

27 Июля 2022 • 22:48 Комментировать
Цюрих
2:2
Карабах
окончен после доп. времени

«Цюрих» с «Карабахом» провели ответный матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Команда из Азербайджана имела задел в один мяч, которого лишилась уже на четвертой минуте после автогола Максима Медведева. Гол Кади в начале второго тайма мог вывести «Карабах» в третий раунд, но соперник перевел игру в овертайм голом на 90-й минуте. Впрочем, в последней 30-минутке чемпионы Азербайджана были сильнее, Овусу Квабена сделал счет 2:2. Дальше «Карабах» сыграет против «Ференцвароша» или «Слована».

Протокол игры  
Цюрих2:2Карабах
(1:0) Медведев Максим4'  
  55'Кади (1:1)
(2:1) Сантини Иван90'  
  98'Квабена Овусу (2:2)
Бреше ЯнникБоранияшевич НиколаLindrit Kamberi  60'Крюезиу Мирлинд  36'Алити ФиданСельнес ОлеКонде Шейк  84' 119' (Омерагич Бечир ( 119') Герреро Адрия 70' (Окита Жонатан ( 70'  103') Ронер Фабиан 70' (Тосин Айегун ( 70') Маркезано Антонио 78' (Сантини Иван ( 78'  97') Ньонто Вильфред 105' (Красничи Бледиан ( 105')
Запасные: Зайлер ШтефанГогия АкакийМетс КарольХорншу Марк  105'Gianni De NittiКостадинович Живко
Магомедалиев Шахрудин  90'Вешович Марко  39' 117' (Гусейнов Аббас ( 117') Медведев Максим  48' 90' (Мустафазаде Бахлул ( 90') Медина Кевин 45' (Гусейнов Бадави ( 45') Джафаргулиев Элвин 46' (Байрамов Турал ( 46'  74') Янкович МаркоАлмейда Ричард  50' 66' (Гараев Гара ( 66') Шейдаев РамильКади  76'Зубир Абделла  93'Ваджи Ибраима 66' (Квабена Овусу ( 66')
Запасные: Озобич ФилипРомао ЖулиоГугешашвили ЛукаLeandro AndradeРамазанов АминГурбанлы Муса
27 июля. Стадион "Летцигрунд" (Цюрих).

 

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окончен после доп. времени Фенербахче 1:2 Динамо Киев
окончен после доп. времени Цюрих 2:2 Карабах
окончен Мальмё 0:2 Жальгирис
окончен Слован Братислава 1:4 Ференцварош
окончен Олимпиакос 0:4 Маккаби Хайфа 1.80 3.55 4.80
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