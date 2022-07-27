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Лига чемпионов

Киевское «Динамо» в боевом матче выбило «Фенербахче»

27 Июля 2022 • 22:42 Комментировать
Фенербахче
1:2
Динамо Киев
окончен после доп. времени

После нулей в польском первом матче второго квалифай-раунда Лиги чемпионов стало понятно, что  в ответной игре «Фенербахче» и киевского «Динамо» голы будут. У турков снова было много моментов, но мяч не шел в ворота - отлично работал Георгий Бущан, а также ему помогала штанга. Судьбоносным стало удаление Исмаила Юксека на 53-й минуте, и сразу же «Динамо» провело результативную атаку, которую завершил ударом в упор Виталий Буяльский. За минуту до финального свистка турки сравняли счет после подачи углового - 1:1. В первом овертайме украинцы дважды попадали в каркас ворот. На 115-й минуте сработала комбинация свежих крайков гостей, Константин Вивчаренко слева прострелил вдоль рамки, и Вячеслав Караваев с острого угла забил победный гол - 2:1! Далее киевляне сыграют против австрийского «Штурма»

Протокол игры  
Фенербахче1:2Динамо Киев
  57'Буяльский Виталий (0:1)
(1:1) Салаи Аттила89'  
  114'Караваев Александр (1:2)
Байиндыр АлтайОсайи-Самуэль Брайт  37'Тиссеран Марсель 85' (Линкольн II ( 85') Салаи Аттила  98'Кадыоглу ФердиВиллиан Арао 95' (Новак Филип ( 95') Кавечи Ирфан 46' (Мор Эмре ( 46'  63'Дурсун Сердар 77') Ismail Yuksek  29'  53'Росси ДиегоКинг Джошуа 63' (Креспо Мигель ( 63') Валенсия Эннер  45' 77' (Брума Арминду ( 77')
Запасные: Четин ОсманГюмюшкая МухаммедЗайц МихаПелкас ДимитрисBurak KapacakГюлер Арда
Бущан ГеоргийКедзёра Томаш 91' (Караваев Александр ( 91') Забарный ИльяПопов Денис IIДубинчак Владислав  45' 106' (Вивчаренко Костянтин ( 106') Шапаренко Николай  60'Сидорчук Сергей  33' 106' (Андриевский Александр ( 106') Цыганков Виктор  14'Буяльский Виталий  58' 67' (Шепелев Владимир ( 67') Вербич Беньямин 38' (Ванат Владислав ( 38') Беседин Артём 67' (Гармаш Денис ( 67'  111')
Запасные: Антюх ДенисБойко ДенисБурда НикитаТымчик АлександрКравченко НикитаСирота Александр
27 июля. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".

 

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Фенербахче Динамо Киев
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