Киевское «Динамо» в боевом матче выбило «Фенербахче»

После нулей в польском первом матче второго квалифай-раунда Лиги чемпионов стало понятно, что в ответной игре «Фенербахче» и киевского «Динамо» голы будут. У турков снова было много моментов, но мяч не шел в ворота - отлично работал Георгий Бущан, а также ему помогала штанга. Судьбоносным стало удаление Исмаила Юксека на 53-й минуте, и сразу же «Динамо» провело результативную атаку, которую завершил ударом в упор Виталий Буяльский. За минуту до финального свистка турки сравняли счет после подачи углового - 1:1. В первом овертайме украинцы дважды попадали в каркас ворот. На 115-й минуте сработала комбинация свежих крайков гостей, Константин Вивчаренко слева прострелил вдоль рамки, и Вячеслав Караваев с острого угла забил победный гол - 2:1! Далее киевляне сыграют против австрийского «Штурма»