​УЕФА объявил о запуске программы со стоячими местами на стадионах

Информация о том, что УЕФА разрешит стоячие места на матчах своих турниров, находит подтверждение. Правда, пока что речь идёт о запуске пилотной программы, о которой рассказывается на официальном сайте УЕФА.

УЕФА будет наблюдать за использованием стоячих мест не только в своих, но и в национальных турнирах. Речь идёт об Англии, Германии и Франции – странах топ-5 лиг, где практика со стоячими местами в последнее время уже применяется.

Только английские, немецкие и французские клубы смогут использовать стоячие места на турнирах УЕФА в сезоне 2022/2023. При этом стоячих мест на финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций не будет.

По завершению сезона УЕФА изучит результаты программы и примет решение о том, будут ли стоячие места использоваться дальше.