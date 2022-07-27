​В еврокубках будут стоячие места для зрителей – источник

УЕФА одобрил возвращение стоячих мест на матчах своих турниров. О соответствующем решении исполнительного комитета УЕФА рассказывает немецкое издание Sportschau.

Отмечается, что разрешение на стоячие места на стадионах пока носит временный характер. Оно распространяется на сезон 2022/2023.

В последние годы вопрос о возвращении стоячих мест на футбольных стадионах стал обсуждаться достаточно часто. Стандарты безопасности на аренах повысились, что позволяет допускать просмотр футбола стоя.

В настоящий момент проходят квалификационные раунды еврокубков. Основные же баталии в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций начнутся осенью.