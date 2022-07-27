Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​В еврокубках будут стоячие места для зрителей – источник

27 Июля 2022 • 16:57 Комментировать

УЕФА одобрил возвращение стоячих мест на матчах своих турниров. О соответствующем решении исполнительного комитета УЕФА рассказывает немецкое издание Sportschau.

Отмечается, что разрешение на стоячие места на стадионах пока носит временный характер. Оно распространяется на сезон 2022/2023.

В последние годы вопрос о возвращении стоячих мест на футбольных стадионах стал обсуждаться достаточно часто. Стандарты безопасности на аренах повысились, что позволяет допускать просмотр футбола стоя.

В настоящий момент проходят квалификационные раунды еврокубков. Основные же баталии в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций начнутся осенью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.07  19:00 Будё-Глимт ... Линфилд
27.07  20:00 Фенербахче ... Динамо Киев
27.07  20:00 Цюрих ... Карабах
27.07  20:00 Мальмё ... Жальгирис
27.07  21:30 Слован Братислава ... Ференцварош
27.07  22:00 Олимпиакос ... Маккаби Хайфа 1.73 3.70 5.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Июля
16:57 · Лига чемпионов
​В еврокубках будут стоячие места для зрителей – источник
06:25 · Лига чемпионов
Черчесов дал комментарий перед ответной игрой со «Слованом» в Лиге чемпионов
00:54 · Лига чемпионов
«Цюрих» - «Карабах»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
00:51 · Лига чемпионов
«Слован» - «Ференцварош»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
00:45 · Лига чемпионов
«Олимпиакос» - «Маккаби» Хайфа: прогноз и ставки от БК Pinnacle
26 Июля
22:25 · Лига чемпионов
«Пюник» разгромил «Дюделанж», пропустив первым
21:55 · Лига чемпионов
«Шериф» забил победный гол «Марибору» на 178-й минуте двухматчевого противостояния
21:49 · Лига чемпионов
«Виктория» Пльзень забила 5 мячей финскому чемпиону
21:17 · Лига чемпионов
«Митъюлланд» прошёл АЕК из Ларнаки, выиграв в серии пенальти
10:37 · Лига чемпионов
Винисиус вспомнил свой победный гол в финале Лиги чемпионов
25 Июля
22:40 · Германия. Бундеслига
Винисиус: «Цель «Реала» - выиграть все игры»
08:21 · Англия. Премьер-лига
Мерсон дал прогноз на победителя Лиги чемпионов - это клуб АПЛ
24 Июля
20:34 · Лига чемпионов
Мерсон высказался о выступлениях «Реала» в Лиге чемпионов
02:33 · Италия. Серия А
Браим Диас: «Милан» должен достойно выступить в Лиге чемпионов»
23 Июля
00:54 · Испания. Ла Лига
Педри: «Барселона» всегда входит в число фаворитов Лиги чемпионов»
Все новости
Рекомендуем