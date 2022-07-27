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Черчесов дал комментарий перед ответной игрой со «Слованом» в Лиге чемпионов

27 Июля 2022 • 06:25 Комментировать
Слован Братислава
...
Ференцварош
Через 14 ч. 2 мин.

Российский специалист Станислав Черчесов, занимающий пост главного тренера венгерского» «Ференцвароша», высказался о предстоящем ответном поединке против «Слована» в квалификации Лиги чемпионов.

«Мы понимаем, какой накал будет в грядущем матче. Нам будет противостоять команда, которая на протяжении нескольких сезонов доминирует в своем чемпионате. Они имеют преимущество после первой игры, но мы способны исправить ситуацию. Нужно выйти на поле с хорошим настроем и не терять концентрацию», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

В первом матче «Ференцварош» уступил на своем поле со счетом 1:2. Ответная игра пройдет 27 июня и начнется в 21:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Слован Ференцварош Станислав Черчесов
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СЛОВАН БРАТИСЛАВА ФЕРЕНЦВАРОШ
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