«Пюник» разгромил «Дюделанж», пропустив первым

«Дюделанж» и «Пюник» бились за выход в третий квалифай-раунд Лиги чемпионов. Команда из Люксембурга выиграла неделю назад со счетом 1:0 и сегодня открыла счет. Армянские футболисты бились до конца и совершили чудо, ответив четырьмя мячами кряду. Юсуф Отубаньо оформил дубль, еще два мяча на счету Луки Джуричича - 4:1.

Далее «Пюник» сыграет против «Црвены Звезды».