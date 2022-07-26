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Лига чемпионов

«Пюник» разгромил «Дюделанж», пропустив первым

26 Июля 2022 • 22:25 Комментировать
Дюделанж
1:4
Пюник
окончен

«Дюделанж» и «Пюник» бились за выход в третий квалифай-раунд Лиги чемпионов. Команда из Люксембурга выиграла неделю назад со счетом 1:0 и сегодня открыла счет. Армянские футболисты бились до конца и совершили чудо, ответив четырьмя мячами кряду. Юсуф Отубаньо оформил дубль, еще два мяча на счету Луки Джуричича - 4:1.

Далее «Пюник» сыграет против «Црвены Звезды».

Протокол игры  
Дюделанж1:4Пюник
(1:0) Мохсин Хассан21'  
  24'Отубаньо Юсуф (1:1)
  53'Luka Juricic (1:2)
  75'Отубаньо Юсуф (1:3)
  85'Luka Juricic (1:4)
Фокс ЛукасДиуф ЖюльСкендерович Алдин 81' (Агович Эдис ( 81') Да Кошта ТриндадеУассьеро Жан-СильвиоБоич Филип 60' (Вова ( 60') Моррен ШарльКирш Мехди 82' (Штумпф Крис ( 82') Синани ДейвидХаджи Самир  31'Мохсин Хассан
Запасные: Жубер ЖонатанJoscelinoФрере БруноVincent Decker
Юрченко ДавидДашян Артак  68'Менсалао Андре 46' (Luka Juricic ( 46') Carlos Junior2Давидян Давид 67' (Гонсалес Александр ( 67') Коваленко Михаил ВадимовичОтубаньо ЮсуфАрутюнян ОганесГайич Зоран  48'Ненадович Урош 46' (Кочук Евгений ( 46') Самбрано Ренсо 77' (Гарегинян Юрий ( 77')
Запасные: Авагян АртурNemanja Mladenovic2Бучнев СтаниславАусси АланНаджарян Геворг
26 июля. Стадион "Йос Носбаум" (Дюделанж).

 

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окончен Дюделанж 1:4 Пюник
окончен Шемрок Роверс 2:1 Лудогорец
окончен Шкупи 0:1 Динамо Загреб 9.50 4.90 1.35
27.07  19:00 Будё-Глимт ... Линфилд
27.07  20:00 Фенербахче ... Динамо Киев
27.07  20:00 Цюрих ... Карабах
27.07  20:00 Мальмё ... Жальгирис
27.07  21:30 Слован Братислава ... Ференцварош
27.07  22:00 Олимпиакос ... Маккаби Хайфа 1.75 3.65 4.90
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