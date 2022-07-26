«Пюник» разгромил «Дюделанж», пропустив первым

«Дюделанж» и «Пюник» бились за выход в третий квалифай-раунд Лиги чемпионов. Команда из Люксембурга выиграла неделю назад со счетом 1:0 и сегодня открыла счет. Армянские футболисты бились до конца и совершили чудо, ответив четырьмя мячами кряду. Юсуф Отубаньо оформил дубль, еще два мяча на счету Луки Джуричича - 4:1.
Далее «Пюник» сыграет против «Црвены Звезды».
Протокол игры
|(1:0) Мохсин Хассан21'
|24'Отубаньо Юсуф (1:1)
|53'Luka Juricic (1:2)
|75'Отубаньо Юсуф (1:3)
|85'Luka Juricic (1:4)
Фокс Лукас•Диуф Жюль•Скендерович Алдин81' (Агович Эдис (81') •Да Кошта Триндаде•Уассьеро Жан-Сильвио•Боич Филип60' (Вова (60') •Моррен Шарль•Кирш Мехди82' (Штумпф Крис (82') •Синани Дейвид•Хаджи Самир• 31'Мохсин Хассан
Запасные: Жубер Жонатан•Joscelino•Фрере Бруно•Vincent Decker
Юрченко Давид•Дашян Артак• 68'Менсалао Андре46' (Luka Juricic (46') •Carlos Junior2•Давидян Давид67' (Гонсалес Александр (67') •Коваленко Михаил Вадимович•Отубаньо Юсуф•Арутюнян Оганес•Гайич Зоран• 48'Ненадович Урош46' (Кочук Евгений (46') •Самбрано Ренсо77' (Гарегинян Юрий (77')
26 июля. Стадион "Йос Носбаум" (Дюделанж).