«Шериф» забил победный гол «Марибору» на 178-й минуте двухматчевого противостояния

«Шериф» и «Марибор» провели самое упорное противостояние третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Что в Словении неделю назад, что в Кишинёве сегодня команды никак не могли открыть счет, проведя без результативных ударов почти 180 минут. «Шериф» сегодня был острее, но мяч то попадал в перекладину, то летел рядом со створом. Лишь на 88-й минуте Момо Янсане затолкал мяч в сетку после подачи со штрафного и неразберихи у ворот гостей.

Далее «Шериф» сыграет с чешской «Викторией», которая разобралась с ХИКом (2:1 и 5:0).