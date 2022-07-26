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Лига чемпионов

«Шериф» забил победный гол «Марибору» на 178-й минуте двухматчевого противостояния

26 Июля 2022 • 21:55 Комментировать
Шериф
1:0
Марибор
окончен

«Шериф» и «Марибор» провели самое упорное противостояние третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Что в Словении неделю назад, что в Кишинёве сегодня команды никак не могли открыть счет, проведя без результативных ударов почти 180 минут. «Шериф» сегодня был острее, но мяч то попадал в перекладину, то летел рядом со створом. Лишь на 88-й минуте Момо Янсане затолкал мяч в сетку после подачи со штрафного и неразберихи у ворот гостей.

Далее «Шериф» сыграет с чешской «Викторией», которая разобралась с ХИКом (2:1 и 5:0).

Протокол игры  
Шериф1:0Марибор
(1:0) Янсане Момо88'  
Razak AbaloraRenan GuedesКики ГабиРаделич СтепанКпозо ПатрикЛушкья Реги  56'Киабу МуссаБадоло СедрикЖозе Витор 69' (Уаттара Абу ( 69') Kay Tejan 85' (Янсане Момо ( 85') Кожокарь Серафим
Запасные: Амбри СтивЭвангелу СтефаносПащенко АлександрHeronЧелядник ДмитрийПетро Чарльз
Бергсен МенноСикошек ГрегорМитрович НеманьяВатсон МаксШоштарич-Карич Свен  56'Антолин Аляж 73' (Ускокович Лука ( 73') Репас ЯнСирк Рок 73' (Кронаветер Рок ( 73') Зугеля Нино 45' (Геррико Игнасио ( 45') Брнич ИванРоко Батурина
Запасные: Штурм ДаниелВипотник ЖанЗалокар МаркоМахер РокКодерман ВидПридгар СамоМутавчич Мирко
26 июля. Стадион "Зимбру".

 

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окончен после пенальти АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд
окончен Виктория Пльзень 5:0 ХИК
окончен Шериф 1:0 Марибор 1.63 3.65 6.40
окончен Дюделанж 1:4 Пюник
Идет 32 минута Шемрок Роверс 1:0 Лудогорец
Идет 32 минута Шкупи 0:0 Динамо Загреб 9.50 4.90 1.35
27.07  19:00 Будё-Глимт ... Линфилд
27.07  20:00 Фенербахче ... Динамо Киев
27.07  20:00 Цюрих ... Карабах
27.07  20:00 Мальмё ... Жальгирис
27.07  21:30 Слован Братислава ... Ференцварош
27.07  22:00 Олимпиакос ... Маккаби Хайфа 1.75 3.65 4.90
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