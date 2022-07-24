Мерсон высказался о выступлениях «Реала» в Лиге чемпионов

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал выступление «Реала» в Лиге чемпионов.

Мерсон сказал Sportskeeda, что не ему непонятно, как «Реал» умудрился выиграть минувшую Лигу чемпионов, они могли вылететь от «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити», но им каждый раз удавалось перевернуть ситуацию.

Эксперт считает, что в финале лучшего европейского турнира «Ливерпуль» играл лучше «Реала», но «сливочные» все равно вышли победителями.

Главный вопрос, по мнению Мерсона, заключается в том, сможет ли главный претендент на «Золотой мяч» форвард мадридцев Карим Бензема повторить результаты прошлого сезона в новом году.