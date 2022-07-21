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​Губерниева не удивит исключение белорусских клубов из еврокубков

21 Июля 2022 • 16:47 Комментировать

Немецкий «Кёльн» не хочет пересекаться в Лиге конференций с клубами из Беларуси. Клуб направил письмо в УЕФА с просьбой исключить команды из этой страны из еврокубков. Свою просьбу «козлы» мотивируют тем, что Беларусь поддерживает Россию на политической арене. В «Кёльне» считают такую ситуацию недопустимой в нынешних реалиях.

Комментарий по поводу возможного исключения клубов из Беларуси из еврокубков дал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«А что они думали? Что УЕФА им премию выпишет? Конечно, давление будет продолжаться. С Беларусью мы идём в связке, поэтому ничего хорошего ждать не приходится», - высказался Губерниев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев
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