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Лига чемпионов

«Это был наш последний шанс» - Дрогба вспомнил свою победу в Лиге чемпионов

21 Июля 2022 • 14:54 Комментировать

В 2012 году долгий путь «Челси» к победе в Лиге чемпионов завершился триумфом - команда обыграла в финале самого престижного клубного турнира Европы мюнхенскую «Баварию», которой пришлось ждать еще год. Дидье Дрогба к тому моменту находился в финальной стадии карьеры, и для него это было свершением мечты.

- Когда Роберто ди Маттео стал тренером клуба, все игроки заключили своего рода пакт - оставим в стороне все дрязги и попробуем выиграть Лигу чемпионов. Это был наш единственный шанс в матче, в котором мы играли против «Баварии», причем на ее поле. После того, как мы выиграли по пенальти, меня захлестнула волна эмоций. Я побежал праздновать с Чехом, потому что он выручал нас чаще всего в то время, - цитирует Дрогба издание Kicker.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Дидье Дрогба
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