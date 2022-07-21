«Это был наш последний шанс» - Дрогба вспомнил свою победу в Лиге чемпионов

В 2012 году долгий путь «Челси» к победе в Лиге чемпионов завершился триумфом - команда обыграла в финале самого престижного клубного турнира Европы мюнхенскую «Баварию», которой пришлось ждать еще год. Дидье Дрогба к тому моменту находился в финальной стадии карьеры, и для него это было свершением мечты.

- Когда Роберто ди Маттео стал тренером клуба, все игроки заключили своего рода пакт - оставим в стороне все дрязги и попробуем выиграть Лигу чемпионов. Это был наш единственный шанс в матче, в котором мы играли против «Баварии», причем на ее поле. После того, как мы выиграли по пенальти, меня захлестнула волна эмоций. Я побежал праздновать с Чехом, потому что он выручал нас чаще всего в то время, - цитирует Дрогба издание Kicker.