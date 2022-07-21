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«Кёльн» просит УЕФА исключить клубы из Беларуси из еврокубков

21 Июля 2022 • 12:25 Комментировать

«Кёльн» опубликовал на страницах своего официального сайта письмо. Немецкий клуб просит УЕФА исключить клубы из Беларуси из текущего розыгрыша еврокубков. Свою позицию «козлы» объясняют тем, что Беларусь поддерживает Россию на политическом уровне. В «Кёльне» считают такую позицию страны неприемлемой в текущей ситуации. По мнению немецкого клуба, белорусские клубы должны быть наказаны, как и российские.

«Кёльн» контактирует с другими клубами, надеясь найти поддержку своей позиции. «Козлы» указывают на то, что они могут пересечься с представителями Беларуси в Лиге конференций.

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