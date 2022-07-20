«Шериф» всё же не смог забить «Марибору»

Противостояние «Марибора» и «Шерифа» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов получилось столь же упорным, как и другие матчи дня. После вялого первого тайма молдаване выдали яркий отрезок. Степан Раделич бил головой и минимально промахнулся, а Седрик Бадоло и Ибрахим Рашид едва не затолкали мяч в сетку. Также Кай Техан не смог открыть счет и упустил момент, не ожидая от голкипера грубой ошибки. Итог - нули, и все решится через неделю в Кишинёве.
Протокол игры
Бергсен Менно•Милец Мартин•Митрович Неманья• 51'Ватсон Макс•Сикошек Грегор• 86'Репас Ян•Пихлер Алекс67' (Антолин Аляж (67') •Зугеля Нино82' (Геррико Игнасио (82') •Штурм Даниел82' (Кронаветер Рок (82') •Роко Батурина•Брнич Иван
20 июля. Стадион "Людски ВРТ" (Марибор).