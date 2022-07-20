«Шериф» всё же не смог забить «Марибору»

Противостояние «Марибора» и «Шерифа» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов получилось столь же упорным, как и другие матчи дня. После вялого первого тайма молдаване выдали яркий отрезок. Степан Раделич бил головой и минимально промахнулся, а Седрик Бадоло и Ибрахим Рашид едва не затолкали мяч в сетку. Также Кай Техан не смог открыть счет и упустил момент, не ожидая от голкипера грубой ошибки. Итог - нули, и все решится через неделю в Кишинёве.