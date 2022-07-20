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Лига чемпионов

«Шериф» всё же не смог забить «Марибору»

20 Июля 2022 • 23:09 Комментировать
Марибор
0:0
Шериф
окончен

Противостояние «Марибора» и «Шерифа» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов получилось столь же упорным, как и другие матчи дня. После вялого первого тайма молдаване выдали яркий отрезок. Степан Раделич бил головой и минимально промахнулся, а Седрик Бадоло и Ибрахим Рашид едва не затолкали мяч в сетку. Также Кай Техан не смог открыть счет и упустил момент, не ожидая от голкипера грубой ошибки. Итог - нули, и все решится через неделю в Кишинёве.

Протокол игры  
Марибор0:0Шериф
Бергсен МенноМилец МартинМитрович Неманья  51'Ватсон МаксСикошек Грегор  86'Репас ЯнПихлер Алекс 67' (Антолин Аляж ( 67') Зугеля Нино 82' (Геррико Игнасио ( 82') Штурм Даниел 82' (Кронаветер Рок ( 82') Роко БатуринаБрнич Иван
Запасные: Сирк РокШоштарич-Карич СвенУскокович ЛукаВипотник ЖанЗалокар МаркоМахер РокКодерман ВидПридгар Само
Razak AbaloraRenan GuedesКики ГабиРаделич Степан  33'Кпозо ПатрикЛушкья РегиКиабу МуссаБадоло СедрикЖозе ВиторЯнсане Момо 65' (Kay Tejan ( 65') Уаттара Абу
Запасные: Кожокарь СерафимАмбри СтивЭвангелу СтефаносПащенко АлександрHeronЧелядник ДмитрийПетро Чарльз
20 июля. Стадион "Людски ВРТ" (Марибор).

 

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окончен ХИК 1:2 Виктория Пльзень
окончен Маккаби Хайфа 1:1 Олимпиакос 2.90 3.20 2.60
окончен Ференцварош 1:2 Слован Братислава
окончен Динамо Киев 0:0 Фенербахче
окончен Марибор 0:0 Шериф 2.65 3.00 2.95
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