Киевское «Динамо» и «Фенербахче» стартовали в Лиге чемпионов «сухим» матчем

Киевское «Динамо» стартовало в квалификации Лиги чемпионов матчем с «Фенербахче». Команда Мирчи Луческу не была сильнее противника, но с другой стороны отыграла более-менее надежно в обороне, не пропустив. «Канарейки» имели больше полумоментов, но все же реальных шансов болельщики в польской Лодзи не увидели - 0:0. Все решится через неделю.
Протокол игры
Бущан Георгий•Кедзёра Томаш•Забарный Илья•Попов Денис II83' (Сирота Александр (83') •Дубинчак Владислав•Цыганков Виктор88' (Караваев Александр (88') •Сидорчук Сергей• 58'Шапаренко Николай•Вербич Беньямин83' (Ванат Владислав (83') •Буяльский Виталий77' (Гармаш Денис (77') • 90'Беседин Артём 73'
Байиндыр Алтай•Осайи-Самуэль Брайт•Азиз Сердар46' (Тиссеран Марсель (46') •Салаи Аттила•Кадыоглу Ферди•Виллиан Арао•Ismail Yuksek•Кавечи Ирфан63' (Линкольн II (63') •Росси Диего72' (Гюлер Арда (72') •Валенсия Эннер71' (Дурсун Сердар (71') • 87'Кинг Джошуа 31'63' (Брума Арминду (63')
20 июля. Стадион "Stadion LKS".