Киевское «Динамо» и «Фенербахче» стартовали в Лиге чемпионов «сухим» матчем

Киевское «Динамо» стартовало в квалификации Лиги чемпионов матчем с «Фенербахче». Команда Мирчи Луческу не была сильнее противника, но с другой стороны отыграла более-менее надежно в обороне, не пропустив. «Канарейки» имели больше полумоментов, но все же реальных шансов болельщики в польской Лодзи не увидели - 0:0. Все решится через неделю.