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Лига чемпионов

Киевское «Динамо» и «Фенербахче» стартовали в Лиге чемпионов «сухим» матчем

20 Июля 2022 • 22:57 Комментировать
Динамо Киев
0:0
Фенербахче
окончен

Киевское «Динамо» стартовало в квалификации Лиги чемпионов матчем с «Фенербахче». Команда Мирчи Луческу не была сильнее противника, но с другой стороны отыграла более-менее надежно в обороне, не пропустив. «Канарейки» имели больше полумоментов, но все же реальных шансов болельщики в польской Лодзи не увидели - 0:0. Все решится через неделю.

Протокол игры  
Динамо Киев0:0Фенербахче
Бущан ГеоргийКедзёра ТомашЗабарный ИльяПопов Денис II 83' (Сирота Александр ( 83') Дубинчак ВладиславЦыганков Виктор 88' (Караваев Александр ( 88') Сидорчук Сергей  58'Шапаренко НиколайВербич Беньямин 83' (Ванат Владислав ( 83') Буяльский Виталий 77' (Гармаш Денис ( 77'  90') Беседин Артём  73'
Запасные: Андриевский АлександрАнтюх ДенисВивчаренко КостянтинБойко ДенисБурда НикитаТымчик АлександрНещерет РусланКравченко Никита
Байиндыр АлтайОсайи-Самуэль БрайтАзиз Сердар 46' (Тиссеран Марсель ( 46') Салаи АттилаКадыоглу ФердиВиллиан АраоIsmail YuksekКавечи Ирфан 63' (Линкольн II ( 63') Росси Диего 72' (Гюлер Арда ( 72') Валенсия Эннер 71' (Дурсун Сердар ( 71'  87') Кинг Джошуа  31' 63' (Брума Арминду ( 63')
Запасные: Четин ОсманНовак ФилипКреспо МигельГюмюшкая МухаммедЗайц МихаBurak KapacakМор Эмре
20 июля. Стадион "Stadion LKS".

 

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окончен ХИК 1:2 Виктория Пльзень
окончен Маккаби Хайфа 1:1 Олимпиакос 2.90 3.20 2.60
окончен Ференцварош 1:2 Слован Братислава
окончен Динамо Киев 0:0 Фенербахче
окончен Марибор 0:0 Шериф 2.65 3.00 2.95
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