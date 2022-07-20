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Лига чемпионов

Родри: «Однажды Лига чемпионов покорится «Манчестер Сити»

20 Июля 2022 • 07:36 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о неудачах своей команды в Лиге чемпионов.

«Самые титулованные команды, такие как мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», постоянно доходят минимум до полуфинала Лиги чемпионов. Эти клубы не выигрывают турнир каждый год, но регулярно добираются до решающих стадий. Мы тоже каждый год претендуем на победу в ЛЧ. Когда-то нам покорится этот трофей», - цитирует испанского футболиста Mail Sport.

В прошлом сезоне «горожане» вылетели в полуфинале, уступив мадридскому «Реалу». Годом ранее подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в финал и проиграли «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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