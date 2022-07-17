Главный тренер «Слована»: «Теперь с Черчесовым будет не до шуток»

Главный тренер «Слована» Владимир Вайсс поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Ференцварошем» в квалификации Лиги чемпионов, которым руководит экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

«Черчесов сделал хорошую команду, набрал много новых качественных футболистов. У него во главе угла всегда дисциплина. Понятно, что просто не будет.

Стас мне предлагал Лашу Двали, у которого там заканчивался контракт, но мы не потянули трансфер. Пошутили, посмеялись, но теперь будет не до шуток», — приводит слова Вайсса «Чемпионат».

Напомним, Вайсс возглавлял раменский «Сатурн» в период с 2006 по 2007 год.

Матч «Ференцварош» — «Слован» состоится 20 июля. Начало — в 21:00 по московскому времени.