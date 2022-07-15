​РФС будет продолжать судиться после отклонения апелляций в CAS

В пятницу было объявлено о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских клубов и Российского футбольного союза на исключение команд из турниров, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА.

В настоящий момент РФС изучает варианты с обращением в Верховный суд Швейцарии, а также варианты с подачей новых исков в CAS, касающихся компенсаций денежных средств вследствие санкций со стороны УЕФА и ФИФА. Комментарий РФС приводит телеграм-канал «Ложа прессы».

Напомним, что российские клубы в сезоне 2022/2023 остались без еврокубков, а сборная России – без Лиги наций и возможности поехать на чемпионат мира.