Все пары второго квалифай-раунда Лиги чемпионов

В ночь на четверг стали известны все участники второго отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23.
«Ференцварош» (Венгрия) - «Слован» (Словакия)
«Динамо» (Хорватия) - «Шкупи» (Северная Македония)
«Карабах» (Азербайджан) - «Цюрих» (Швейцария)
ХИК (Финляндия) - «Виктория» (Чехия)
«Линфилд» (Северная Ирландия) - «Будё-Глимт» (Норвегия)
«Жальгирис» (Литва) - «Мальмё» (Швеция)
«Лудогорец» (Болгария) - «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
«Марибор» (Словения) - «Шериф» (Молдова)
«Маккаби» Хайфа (Израиль) - «Олимпиакос» (Греция)
«Пюник» (Армения) - «Дюделанж» (Люксембург)
«Митьюлланд» (Дания) - АЕК (Кипр)
«Динамо» (Украина) - «Фенербахче» (Турция)
19/20 и 26/27 состоятся матчи второго раунда.