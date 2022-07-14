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Все пары второго квалифай-раунда Лиги чемпионов

14 Июля 2022 • 00:27 Комментировать

В ночь на четверг стали известны все участники второго отборочного раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23.

«Ференцварош» (Венгрия) - «Слован» (Словакия)

«Динамо» (Хорватия) - «Шкупи» (Северная Македония)

«Карабах» (Азербайджан) - «Цюрих» (Швейцария)

ХИК (Финляндия) - «Виктория» (Чехия)

«Линфилд» (Северная Ирландия) - «Будё-Глимт» (Норвегия)

«Жальгирис» (Литва) - «Мальмё» (Швеция)

«Лудогорец» (Болгария) - «Шэмрок Роверс» (Ирландия)

«Марибор» (Словения) - «Шериф» (Молдова)

«Маккаби» Хайфа (Израиль) - «Олимпиакос» (Греция)

«Пюник» (Армения) - «Дюделанж» (Люксембург)

«Митьюлланд» (Дания) - АЕК (Кипр)

«Динамо» (Украина) - «Фенербахче» (Турция)

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19/20 и 26/27 состоятся матчи второго раунда.

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окончен Шахтёр Солигорск 0:2 Марибор
окончен после доп. времени Динамо Батуми 1:2 Слован Братислава
окончен Клаксвик 3:1 Будё-Глимт
окончен Ференцварош 5:1 Тобол 1.33 5.10 10.50
окончен после пенальти ЧФР Клуж 2:2 Пюник
окончен после доп. времени Линфилд 2:0 ТНС
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