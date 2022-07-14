Черчесов: «Тобол» - не самый сильный наш конкурент»

Венгерский «Ференцварош» без проблем решил вопрос прохождения в следующий раунд квалификационного раунда Лиги чемпионов, выиграв у казахского «Тобола» с разгромным счетом. Впрочем, наставник венгерского клуба Станислав Черчесов далек от шапкозакидательских настроений - он понимает что его команда имела дело не с самым грозным соперником.

- Сыграли агрессивно, как и хотели. Сегодняшней игрой я доволен, но «Тобол» - не самый наш грозный соперник. Надо работать и совершенствоваться, - цитирует слова Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».

Уже в следующем раунде венгров ждет более именитый оппонент - словацкий «Слован».