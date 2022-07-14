«Пюник» дважды чудом уходил от поражения в игре с «Клужем» и в итоге победил

Подошёл к концу предпоследний матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Клуж» принимал «Пюник». Первая часть противостояния завершилась нулями, а сегодня румыны быстро повели после подачи со стандарта. До победы они не дотерпели всего ничего, и на 89-й минуте Зоран Гайич перевел игру в овертайм. Хозяева снова быстро забили, а в ответ Оганес Арутюнян слабо пробил с 11-метровой отметки. Но за минуту до окончания поединка снова сработал «фактор Гайича» - 2:2. В серии пенальти победил «Пюник» - 4:3. Его следующий соперник - «Дюделанж» из Люксембурга.