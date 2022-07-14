«Пюник» дважды чудом уходил от поражения в игре с «Клужем» и в итоге победил

Подошёл к концу предпоследний матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Клуж» принимал «Пюник». Первая часть противостояния завершилась нулями, а сегодня румыны быстро повели после подачи со стандарта. До победы они не дотерпели всего ничего, и на 89-й минуте Зоран Гайич перевел игру в овертайм. Хозяева снова быстро забили, а в ответ Оганес Арутюнян слабо пробил с 11-метровой отметки. Но за минуту до окончания поединка снова сработал «фактор Гайича» - 2:2. В серии пенальти победил «Пюник» - 4:3. Его следующий соперник - «Дюделанж» из Люксембурга.
Протокол игры
|(1:0) Боатенг Бисмарк6'
|89'Гайич Зоран (1:1)
|(2:1) Петрила Клаудиу94'
|119'Гайич Зоран (2:2)
Бэлгрэдян Кристиан•Маня Кристьян•Бурка Андрей•Граовац Даниэль•Камора Мауру•Дяк Чиприан114' (Матиас Иури (114') •Боатенг Бисмарк 61'114' (Мухар Карло (114') •Цвек Ловро87' (Бордеяну Михай (87') •Паун-Александру Константин71' (Петрила Клаудиу (71') •Дебелюх Габриэл87' (Дуганджич Марко (87') •Роджер VII96' (Emmanuel Yeboah (96')
Юрченко Давид•Carlos Junior2103' (Авагян Артур (103') •Вакуленко Сергей90' (Наджарян Геворг (90') •Гайич Зоран•Коваленко Михаил Вадимович• 20'Кочук Евгений• 48'Самбрано Ренсо64' (Арутюнян Оганес (64') •Гонсалес Александр64' (Nemanja Mladenovic2 (64') •Дашян Артак•Отубаньо Юсуф 54'85' (Давидян Давид (85') •Ненадович Урош46' (Luka Juricic (46')
13 июля. Стадион "Константин Рэдулеску".