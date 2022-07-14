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Лига чемпионов

«Пюник» дважды чудом уходил от поражения в игре с «Клужем» и в итоге победил

14 Июля 2022 • 00:22 Комментировать
ЧФР Клуж
2:2
Пюник
окончен после пенальти

Подошёл к концу предпоследний матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Клуж» принимал «Пюник». Первая часть противостояния завершилась нулями, а сегодня румыны быстро повели после подачи со стандарта. До победы они не дотерпели всего ничего, и на 89-й минуте Зоран Гайич перевел игру в овертайм. Хозяева снова быстро забили, а в ответ Оганес Арутюнян слабо пробил с 11-метровой отметки. Но за минуту до окончания поединка снова сработал «фактор Гайича» - 2:2. В серии пенальти победил «Пюник» - 4:3. Его следующий соперник - «Дюделанж» из Люксембурга.

Протокол игры  
ЧФР Клуж

2:2

(пен. 3:4)

Пюник
(1:0) Боатенг Бисмарк6'  
  89'Гайич Зоран (1:1)
(2:1) Петрила Клаудиу94'  
  119'Гайич Зоран (2:2)
Бэлгрэдян КристианМаня КристьянБурка АндрейГраовац ДаниэльКамора МауруДяк Чиприан 114' (Матиас Иури ( 114') Боатенг Бисмарк  61' 114' (Мухар Карло ( 114') Цвек Ловро 87' (Бордеяну Михай ( 87') Паун-Александру Константин 71' (Петрила Клаудиу ( 71') Дебелюх Габриэл 87' (Дуганджич Марко ( 87') Роджер VII 96' (Emmanuel Yeboah ( 96')
Запасные: Бетанкор ХефтеБручич КарлоСава РэзванХаммерсхёй-Мистрати ВитоБраун Кристофер
Юрченко ДавидCarlos Junior2 103' (Авагян Артур ( 103') Вакуленко Сергей 90' (Наджарян Геворг ( 90') Гайич ЗоранКоваленко Михаил Вадимович  20'Кочук Евгений  48'Самбрано Ренсо 64' (Арутюнян Оганес ( 64') Гонсалес Александр 64' (Nemanja Mladenovic2 ( 64') Дашян АртакОтубаньо Юсуф  54' 85' (Давидян Давид ( 85') Ненадович Урош 46' (Luka Juricic ( 46')
Запасные: Гарегинян ЮрийБучнев СтаниславМенсалао АндреМикаэлян Сергей
13 июля. Стадион "Константин Рэдулеску".

 

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окончен Клаксвик 3:1 Будё-Глимт
окончен Ференцварош 5:1 Тобол 1.33 5.10 10.50
окончен после пенальти ЧФР Клуж 2:2 Пюник
окончен после доп. времени Линфилд 2:0 ТНС
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