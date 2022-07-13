«Ференцварош» Черчесова уничтожил оборону «Тобола»

«Ференцварош» и «Тобол» бились за выход во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Неделю назад команды сыграли без голевых ударов, и сегодня их было много. Дубль Адама Траоре и точная попытка Аиссы Ледуни уже к 21-й минуте не оставили шансов казахстанской команде. А на гол Игоря Сергеева венгры ответили дублем Форчуна Бэсси - 5:1.
В следующем раунде команда Станислава Черчесова сыграет против «Слована» из Братиславы.
Протокол игры
|(1:0) Траоре Адама VII4'
|(2:0) Траоре Адама VII17'
|(3:0) Ледуни Аисса21'
|23'Сергеев Игорь (3:1)
|(4:1) Бэсси Форчун74'
|(5:1) Бэсси Форчун90'
Дибус Денеш•Уинго Генри•Ммаэ Сами•Ковачевич Аднан 56'83' (Кнустер Матс (83') •Чивич Эльдар•Ледуни Аисса•Эсити Андерсон75' (Лончар Стьепан (75') •Захариассен Кристоффер83' (Мерсье Ксавье (83') •Нгуэн Токмак68' (Carlos Auzqui (68') •Боли Франк68' (Бэсси Форчун (68') •Траоре Адама VII
Мокин Александр•Каиров Багдат•Малый Сергей•Томашевич Зарко•Аманович Алекса•Тагыберген Асхат•Йованчич Душан•Жарынбетов Самат68' (Мужиков Серикжан (68' 78') • 82'Тошич Зоран78' (Жаксылыков Айбар (78') •Сергеев Игорь75' (Дебле Серж (75') •Бриджидо Рубен75' (Вукадинович Милян (75')
13 июля. Стадион "Групама Арена".