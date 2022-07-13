«Ференцварош» Черчесова уничтожил оборону «Тобола»

«Ференцварош» и «Тобол» бились за выход во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Неделю назад команды сыграли без голевых ударов, и сегодня их было много. Дубль Адама Траоре и точная попытка Аиссы Ледуни уже к 21-й минуте не оставили шансов казахстанской команде. А на гол Игоря Сергеева венгры ответили дублем Форчуна Бэсси - 5:1.

В следующем раунде команда Станислава Черчесова сыграет против «Слована» из Братиславы.