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Лига чемпионов

«Ференцварош» Черчесова уничтожил оборону «Тобола»

13 Июля 2022 • 22:58 Комментировать
Ференцварош
5:1
Тобол
окончен

«Ференцварош» и «Тобол» бились за выход во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Неделю назад команды сыграли без голевых ударов, и сегодня их было много. Дубль Адама Траоре и точная попытка Аиссы Ледуни уже к 21-й минуте не оставили шансов казахстанской команде. А на гол Игоря Сергеева венгры ответили дублем Форчуна Бэсси - 5:1.

В следующем раунде команда Станислава Черчесова сыграет против «Слована» из Братиславы.

Протокол игры  
Ференцварош5:1Тобол
(1:0) Траоре Адама VII4'  
(2:0) Траоре Адама VII17'  
(3:0) Ледуни Аисса21'  
  23'Сергеев Игорь (3:1)
(4:1) Бэсси Форчун74'  
(5:1) Бэсси Форчун90'  
Дибус ДенешУинго ГенриМмаэ СамиКовачевич Аднан  56' 83' (Кнустер Матс ( 83') Чивич ЭльдарЛедуни АиссаЭсити Андерсон 75' (Лончар Стьепан ( 75') Захариассен Кристоффер 83' (Мерсье Ксавье ( 83') Нгуэн Токмак 68' (Carlos Auzqui ( 68') Боли Франк 68' (Бэсси Форчун ( 68') Траоре Адама VII
Запасные: Вечеи БалинтБотка ЭндреKrisztian LisztesMarquinhos viВарга АдамLorand PaszkaБогдан Адам
Мокин АлександрКаиров БагдатМалый СергейТомашевич ЗаркоАманович АлексаТагыберген АсхатЙованчич ДушанЖарынбетов Самат 68' (Мужиков Серикжан ( 68'  78'  82') Тошич Зоран 78' (Жаксылыков Айбар ( 78') Сергеев Игорь 75' (Дебле Серж ( 75') Бриджидо Рубен 75' (Вукадинович Милян ( 75')
Запасные: Марочкин АлександрКульпеисов ВячеславВасильев Владислав ОлеговичСемченков ДаниярАкмурзин ТимурАсранкулов РоманЖумашев ЖасланБусурманов Султан
13 июля. Стадион "Групама Арена".

 

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Тобол Ференцварош
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окончен Клаксвик 3:1 Будё-Глимт
окончен Ференцварош 5:1 Тобол 1.33 5.10 10.50
окончен после пенальти ЧФР Клуж 2:2 Пюник
окончен после доп. времени Линфилд 2:0 ТНС
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