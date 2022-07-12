Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Куртуа: «Выиграв Лигу чемпионов, я исполнил мечту»

12 Июля 2022 • 23:04 Комментировать

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа в 2018 году переходил в мадридский «Реал» с намерением выиграть Лигу чемпионов, но добиться этого он смог лишь через четыре года - в минувшем сезоне. Мадридцы обыграли в финале «Ливерпуль», и сейчас Куртуа заявил, что победа в Париже стала исполнением его мечты.

- Мадридский «Реал» выжимает все из любой ситуации. Скоро нам надо будет сразиться за Суперкубок Европы. Победа в Лиге чемпионов в составе лучшего клуба мира стала для меня большой честью и исполнением моей мечты. Я получил очень много поздравлений после победы, - цитирует Куртуа испанское издание Marca.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.07  20:00 Шахтёр Солигорск ... Марибор 2.80 3.10 2.80
13.07  20:00 Динамо Батуми ... Слован Братислава 2.80 3.25 2.70
13.07  20:00 Клаксвик ... Будё-Глимт
13.07  21:00 Ференцварош ... Тобол 1.50 4.10 7.60
13.07  21:30 ЧФР Клуж ... Пюник 1.23 6.60 14.00
13.07  21:45 Линфилд ... ТНС 2.22 3.35 3.45
Все матчи
Новости
12 Июля
23:04 · Лига чемпионов
Куртуа: «Выиграв Лигу чемпионов, я исполнил мечту»
21:55 · Лига чемпионов
«Шериф» прошёл «Зриньски» благодаря автоголу
20:52 · Лига чемпионов
«Карабах» выбил поляков из Лиги чемпионов, забив 5 мячей
16:28 · Лига чемпионов
​Матч Лиги чемпионов перенесли – «Будё-Глимт» не смог вылететь на Фареры
14:53 · Англия. Премьер-лига
Холанн: В матче против «Манчестер Сити» не касался мяча 25 минут
11 Июля
14:56 · Лига чемпионов
«Жальгирис» - «Балканы»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
09 Июля
16:14 · Лига чемпионов
Игрок «Ференцвароша»: Мы способны пробить оборону «Тобола»
07 Июля
14:09 · Франция. Лига 1
Витинья: «Все турниры созданы для побед «ПСЖ» 1
11:41 · Англия. Премьер-лига
Ассистент Клоппа написал книгу о борьбе «Ливерпуля» за квадрупл
10:20 · Лига чемпионов
Черчесов — об игре с «Тоболом»: «Матч получился равным»
00:10 · Лига чемпионов
Тираспольский «Шериф» начал выступления в новой Лиге чемпионов с нулевой ничьей
06 Июля
21:31 · Лига чемпионов
Черчесов подвёл итоги первого матча в отборочном раунде Лиги чемпионов
19:49 · Лига чемпионов
Петржела: Россию скоро вернут в еврокубки 2
19:38 · Лига чемпионов
​Черчесов в качестве тренера пока ни разу не побеждал в Лиге чемпионов 1
19:32 · Лига чемпионов
​Черчесов не выиграл первый матч у руля «Ференцвароша» в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем