Куртуа: «Выиграв Лигу чемпионов, я исполнил мечту»

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа в 2018 году переходил в мадридский «Реал» с намерением выиграть Лигу чемпионов, но добиться этого он смог лишь через четыре года - в минувшем сезоне. Мадридцы обыграли в финале «Ливерпуль», и сейчас Куртуа заявил, что победа в Париже стала исполнением его мечты.

- Мадридский «Реал» выжимает все из любой ситуации. Скоро нам надо будет сразиться за Суперкубок Европы. Победа в Лиге чемпионов в составе лучшего клуба мира стала для меня большой честью и исполнением моей мечты. Я получил очень много поздравлений после победы, - цитирует Куртуа испанское издание Marca.