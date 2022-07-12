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«Шериф» прошёл «Зриньски» благодаря автоголу

12 Июля 2022 • 21:55 Комментировать
Шериф
1:0
Зриньски
окончен

«Шериф» и «Зриньски» в довольно равной и напряжённой борьбе определили участника второго квалифай-раунда Лиги чемпионов. Первый поединок оказался безголевым, а повторный - также малорезультативным. Все решилось в середине первого тайма после углового у ворот гостей, Игор Савич срезал мяч в свои ворота - 1:0.

«Шериф» идет дальше и через неделю сыграет против «Марибора» или солигорского «Шахтёра».

Протокол игры  
Шериф1:0Зриньски
(1:0) Igor Savic 22'  
Razak AbaloraRenan GuedesКики ГабиРаделич СтепанКпозо ПатрикЛушкья Реги  62'Киабу МуссаБадоло СедрикЯнсане МомоIbrahim AkanbiУаттара Абу
Запасные: Кожокарь СерафимДжульен КестонЭвангелу СтефаносЖозе ВиторПащенко АлександрHeronЧелядник ДмитрийПетро Чарльз
Чондрич ЙосипЧорлука ЙосипMarin MagdicБаришич ХрвоеБекич Альмир 53' (Мемия Керим ( 53') Igor Savic Зломислич Дамир  28' 46' (Nikola Mandic ( 46') Тичинович МариоЯнкович НикоЧуже Марио 46' (Каменар Карло ( 46') Билбия Неманья
Запасные: Юкич ИванDragan JuranovicFrane MaglicaСольдо АнтониоСенич МатейMatija Malekinusic
12 июля. Стадион "Шериф" (Тирасполь).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Зриньски
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окончен Шериф 1:0 Зриньски 1.70 3.45 5.80
Идет 45 минута Хибернианс 0:0 Шемрок Роверс
Идет 45 минута Тирана 0:0 Дюделанж
Идет 45 минута Сутьеска 0:0 Лудогорец
12.07  22:30 Викингур Рейкьявик ... Мальмё 5.00 4.20 1.65
13.07  20:00 Шахтёр Солигорск ... Марибор 2.80 3.10 2.80
13.07  20:00 Динамо Батуми ... Слован Братислава 2.80 3.25 2.70
13.07  20:00 Клаксвик ... Будё-Глимт
13.07  21:00 Ференцварош ... Тобол 1.50 4.10 7.60
13.07  21:30 ЧФР Клуж ... Пюник 1.23 6.60 14.00
13.07  21:45 Линфилд ... ТНС 2.22 3.35 3.45
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