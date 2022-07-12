«Шериф» прошёл «Зриньски» благодаря автоголу

«Шериф» и «Зриньски» в довольно равной и напряжённой борьбе определили участника второго квалифай-раунда Лиги чемпионов. Первый поединок оказался безголевым, а повторный - также малорезультативным. Все решилось в середине первого тайма после углового у ворот гостей, Игор Савич срезал мяч в свои ворота - 1:0.
«Шериф» идет дальше и через неделю сыграет против «Марибора» или солигорского «Шахтёра».
Протокол игры
|(1:0) Igor Savic 22'
Чондрич Йосип•Чорлука Йосип•Marin Magdic•Баришич Хрвое•Бекич Альмир53' (Мемия Керим (53') •Igor Savic •Зломислич Дамир 28'46' (Nikola Mandic (46') •Тичинович Марио•Янкович Нико•Чуже Марио46' (Каменар Карло (46') •Билбия Неманья
12 июля. Стадион "Шериф" (Тирасполь).