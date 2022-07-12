«Шериф» прошёл «Зриньски» благодаря автоголу

«Шериф» и «Зриньски» в довольно равной и напряжённой борьбе определили участника второго квалифай-раунда Лиги чемпионов. Первый поединок оказался безголевым, а повторный - также малорезультативным. Все решилось в середине первого тайма после углового у ворот гостей, Игор Савич срезал мяч в свои ворота - 1:0.

«Шериф» идет дальше и через неделю сыграет против «Марибора» или солигорского «Шахтёра».