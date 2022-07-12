«Карабах» выбил поляков из Лиги чемпионов, забив 5 мячей

В ответном матче квалифай-раунда Лиги чемпионов «Карабах» принимал «Лех» и оказался в непростой ситуации уже на 18-й секунде, пропустив контратаку. Общий счет стал 0:2. Несмотря на это азербайджанские футболисты вели уже по итогам первого тайма, а завершили игру со счетом 5:1. Кади оформил дубль, а Кевин Медина набрал три очка в плане результативности.
«Карабах» дальше сыграет против швейцарского «Цюриха».
Протокол игры
|1'Вельде Кристоффер (0:1)
|(1:1) Кади14'
|(2:1) Озобич Филип42'
|(3:1) Медина Кевин56'
|(4:1) Кади74'
|(5:1) 77'
Магомедалиев Шахрудин•Вешович Марко75' (Байрамов Турал (75') •Медведев Максим•Медина Кевин• 30'Джафаргулиев Элвин75' (Квабена Овусу (75') •Янкович Марко•Алмейда Ричард• 19'Кади•Озобич Филип75' (Гусейнов Аббас (75') •Зубир Абделла•Ваджи Ибраима66' (Шейдаев Рамиль (66')
Рудько Артур•Joel V•Шатка Любомир•Милич Антонио• 56'Ребошу Педру•Скурась Михал72' (Шимчак Филип (72') •Муравски Радослав•Карлстрём Йеспер•Вельде Кристоффер•Амарал Жоау72' (Цитаишвили Георгий (72') •Исхак Микаэль
12 июля. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).