«Карабах» выбил поляков из Лиги чемпионов, забив 5 мячей

В ответном матче квалифай-раунда Лиги чемпионов «Карабах» принимал «Лех» и оказался в непростой ситуации уже на 18-й секунде, пропустив контратаку. Общий счет стал 0:2. Несмотря на это азербайджанские футболисты вели уже по итогам первого тайма, а завершили игру со счетом 5:1. Кади оформил дубль, а Кевин Медина набрал три очка в плане результативности.

«Карабах» дальше сыграет против швейцарского «Цюриха».