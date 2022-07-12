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Лига чемпионов

«Карабах» выбил поляков из Лиги чемпионов, забив 5 мячей

12 Июля 2022 • 20:52 Комментировать
Карабах
5:1
Лех
окончен

В ответном матче квалифай-раунда Лиги чемпионов «Карабах» принимал «Лех» и оказался в непростой ситуации уже на 18-й секунде, пропустив контратаку. Общий счет стал 0:2. Несмотря на это азербайджанские футболисты вели уже по итогам первого тайма, а завершили игру со счетом 5:1. Кади оформил дубль, а Кевин Медина набрал три очка в плане результативности.

«Карабах» дальше сыграет против швейцарского «Цюриха».

Протокол игры  
Карабах5:1Лех
  1'Вельде Кристоффер (0:1)
(1:1) Кади14'  
(2:1) Озобич Филип42'  
(3:1) Медина Кевин56'  
(4:1) Кади74'  
(5:1) 77'  
Магомедалиев ШахрудинВешович Марко 75' (Байрамов Турал ( 75') Медведев МаксимМедина Кевин  30'Джафаргулиев Элвин 75' (Квабена Овусу ( 75') Янкович МаркоАлмейда Ричард  19'КадиОзобич Филип 75' (Гусейнов Аббас ( 75') Зубир АбделлаВаджи Ибраима 66' (Шейдаев Рамиль ( 66')
Запасные: Мамедов РахильИбрахимли ИсмаилГугешашвили ЛукаLeandro AndradeГусейнов БадавиРамазанов АминГурбанлы МусаМустафазаде Бахлул
Рудько АртурJoel VШатка ЛюбомирМилич Антонио  56'Ребошу ПедруСкурась Михал 72' (Шимчак Филип ( 72') Муравски РадославКарлстрём ЙесперВельде КристофферАмарал Жоау 72' (Цитаишвили Георгий ( 72') Исхак Микаэль
Запасные: Дуглас БарриБеднарек ФилипСобех АртурMaksymilian PingotКвеквескири НикаБонковски КшиштофЧервински АланМархвиньски Филип
12 июля. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Идет 45 минута Хибернианс 0:0 Шемрок Роверс
Идет 45 минута Тирана 0:0 Дюделанж
Идет 45 минута Сутьеска 0:0 Лудогорец
12.07  22:30 Викингур Рейкьявик ... Мальмё 5.00 4.20 1.65
13.07  20:00 Шахтёр Солигорск ... Марибор 2.80 3.10 2.80
13.07  20:00 Динамо Батуми ... Слован Братислава 2.80 3.25 2.70
13.07  20:00 Клаксвик ... Будё-Глимт
13.07  21:00 Ференцварош ... Тобол 1.50 4.10 7.60
13.07  21:30 ЧФР Клуж ... Пюник 1.23 6.60 14.00
13.07  21:45 Линфилд ... ТНС 2.22 3.35 3.45
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