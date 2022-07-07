Тираспольский «Шериф» начал выступления в новой Лиге чемпионов с нулевой ничьей

Тираспольский «Шериф», ставший сенсацией прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов, начал новую кампанию в самом престижном клубном турнире Европы. В прошлом году на пути к групповому турниру «Шериф» дважды сыграл с балканскими клубами - сперва с «Црвеной Звездой», затем с «Патризаном».

Сейчас в соперники «Шерифу» снова выпал клуб из бывшей Югославии - боснийский чемпион «Зриньски» из города Мостар. Первый матч между ними прошел в среду и закончился нулевой ничьей. Ответный матч состоится в Молдавии 13 июля - играть в своем Тирасполе «Шерифу» запрещено, поэтому встреча состоится, скорее всего, в Кишиневе.