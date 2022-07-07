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Тираспольский «Шериф» начал выступления в новой Лиге чемпионов с нулевой ничьей

07 Июля 2022 • 00:10 Комментировать
Зриньски
0:0
Шериф
окончен

Тираспольский «Шериф», ставший сенсацией прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов, начал новую кампанию в самом престижном клубном турнире Европы. В прошлом году на пути к групповому турниру «Шериф» дважды сыграл с балканскими клубами - сперва с «Црвеной Звездой», затем с «Патризаном».

Сейчас в соперники «Шерифу» снова выпал клуб из бывшей Югославии - боснийский чемпион «Зриньски» из города Мостар. Первый матч между ними прошел в среду и закончился нулевой ничьей. Ответный матч состоится в Молдавии 13 июля - играть в своем Тирасполе «Шерифу» запрещено, поэтому встреча состоится, скорее всего, в Кишиневе.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Зриньски
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окончен Тобол 0:0 Ференцварош 3.80 3.55 2.00
окончен Будё-Глимт 3:0 Клаксвик
окончен ХИК 1:0 РФШ Рига
окончен Дюделанж 1:0 Тирана
окончен Зриньски 0:0 Шериф 3.65 3.25 2.15
окончен Марибор 0:0 Шахтёр Солигорск
окончен Слован Братислава 0:0 Динамо Батуми
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