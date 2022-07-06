​Черчесов в качестве тренера пока ни разу не побеждал в Лиге чемпионов

В среду «Ференцварош» Станислава Черчесова сыграл по нулям с «Тоболом» (0:0) в первой игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В тренерской карьере Черчесова это был четвёртый матч сильнейшего клубного турнира континента, и пока ещё ни разу его команда не побеждала.

Ранее Станислав Черчесов провёл три игры квалификации Лиги чемпионов во главе «Спартака». Результаты были следующими:

«Спартак» - «Селтик» 1:1;

«Селтик» - «Спартак» 1:1 (поражение «красно-белых» по пенальти);

«Динамо» Киев – «Спартак» 4:1.

«Ференцварош» и «Тобол» проведут ответный матч на следующей неделе.