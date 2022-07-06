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Лига чемпионов

​Черчесов в качестве тренера пока ни разу не побеждал в Лиге чемпионов

06 Июля 2022 • 19:38 Комментировать (1)

В среду «Ференцварош» Станислава Черчесова сыграл по нулям с «Тоболом» (0:0) в первой игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В тренерской карьере Черчесова это был четвёртый матч сильнейшего клубного турнира континента, и пока ещё ни разу его команда не побеждала.

Ранее Станислав Черчесов провёл три игры квалификации Лиги чемпионов во главе «Спартака». Результаты были следующими:

«Спартак» - «Селтик» 1:1;

«Селтик» - «Спартак» 1:1 (поражение «красно-белых» по пенальти);

«Динамо» Киев – «Спартак» 4:1.

 

«Ференцварош» и «Тобол» проведут ответный матч на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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Идет 20 минута ХИК 1:0 РФШ Рига 1.40 5.00 7.80
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06.07  21:00 Зриньски ... Шериф 3.55 3.55 2.10
06.07  21:15 Марибор ... Шахтёр Солигорск 1.89 3.80 4.00
06.07  21:30 Слован Братислава ... Динамо Батуми 1.82 3.75 4.50
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