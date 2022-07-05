Логотип российской лиги кулачных боёв TOP DOG появится на матчах Лиги чемпионов

6 июля футболисты солигорского «Шахтёра» выйдут на матч Лиги чемпионов против словенского «Марибора» с логотипом лиги кулачных боёв TOP DOG на футболках. Название российского промоушена будет находится под игровыми номерами на спинах футболок спортсменов.

Данный выход на поле не станет разовой акцией - белорусский клуб и TOP DOG заключили партнёрское соглашение на год. В планах у компаний провести ряд совместных взаимовыгодных активностей.

Напомним, что следующий турнир TOP DOG состоится 16 июля в Москве. В главном бою встретятся два чемпиона мира по кикбоксингу Владислав Туйнов и Павел Шелест.