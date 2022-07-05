Российский футбол оказался под санкциями УЕФА и ФИФА. Так, например, клубы из России в наступающем сезоне не будут играть в еврокубках. Российская сборная, в свою очередь, была исключена из Лиги наций и лишена возможности побороться за путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в Катаре в ноябре-декабре текущего года.

Во вторник, 5 июля, Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) начал рассматривать иски РФС к УЕФА и ФИФА. Заседание продолжалось более шести часов.

Решения CAS по этому делу будут вынесены в надлежащее время.