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CAS начал рассматривать иски РФС к УЕФА и ФИФА

05 Июля 2022 • 18:45 Комментировать (5)

Российский футбол оказался под санкциями УЕФА и ФИФА. Так, например, клубы из России в наступающем сезоне не будут играть в еврокубках. Российская сборная, в свою очередь, была исключена из Лиги наций и лишена возможности побороться за путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в Катаре в ноябре-декабре текущего года.

Во вторник, 5 июля, Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) начал рассматривать иски РФС к УЕФА и ФИФА. Заседание продолжалось более шести часов.

Решения CAS по этому делу будут вынесены в надлежащее время.

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