«Шемрок Роверс» - «Хиберниан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Мы приготовили анализ линии ставок букмекерской конторы Pinnacle на матч квалификации Лиги чемпионов «Шемрок Роверс» - «Хиберниан». Матч пройдет 5 июля 2022 года на стадионе «Талла» в Дублине.

«Шемрок Роверс»

«ШемрокРоверс» выиграл титул чемпиона Ирландии в прошлом сезоне. В текущем розыгрыше премьер-лиги клуб тоже уверенно лидирует в турнирной таблице с такими результатами: 16 побед, три ничьи и четыре поражения.

В домашних условиях футболисты «Шемрок Роверс» не допускали поражений в 24 матчах подряд, а в трех прошлых играх на своем поле хозяева не пропускали голы.

«Хиберниан»

«Хиберниан» выиграл чемпионат Мальты прошлого созыва с такими показателями: 15 побед, девять ничьих и три поражения. Эти успехи позволили клубу опередить «Флориану» на три балла в чемпионской гонке.

Если взять пять последних гостевых матчей «Хиберниана», то в трех из них команда фиксировала поражения от соперников.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шемрок Роверс» - 1.271

Ничья – 5.480

Победит «Хиберниан» - 10.620

Статистика

«Шемрок Роверс» выиграл 8 из прошлых 10 матчей на своем поле

«Шемрок Роверс» не пропускал больше одного гола в 15 последних играх на домашней арене

«Хиберниан» пропускал минимум два гола в 2 предыдущих гостевых играх

Прогноз

В этом матче советуем воспользоваться ставкой на фору (-1,5) гола в пользу «Шемрок Роверс». Такой исход букмекерская контора Pinnacle оценила коэффициентом 1.854.